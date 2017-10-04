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Холдинг «Аквилон Инвест» подписал соглашение ПАО «МРСК Северо-Запада»

сегодня 09:08
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Крупнейший застройщик региона – холдинг «Аквилон Инвест» продолжает активное сотрудничество с сетевыми организациями по обеспечению строящихся объектов инженерной инфраструктурой.
 
 
 
 
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На прошедшей в Архангельске 2-й региональной инвестиционной энергетической конференции строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» подписал соглашение с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» о техприсоединении к электросетям нового жилого комплекса «NORDICА», строительство которого началось в Северодвинске на ул. Победы-ул. Юбилейной.
 
- Подписание таких соглашений означает, что мы движемся вперёд в развитии отраслей экономики, которые являются определяющими для региона. Мы понимаем, что это новые рабочие места и дополнительная налогооблагаемая база для пополнения доходной части областного бюджета, - отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
 
Также представители холдинга «Аквилон Инвест» приняли участие в работе конференции, организованной при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в СЗФО, правительства Архангельской области и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Обсуждалось развитие энергетической инфраструктуры, технологическое присоединение к сетям крупных объектов и увеличение генерирующих мощностей. Участники обсудили реализацию энергетических проектов, инвестиционную привлекательность отрасли для субъектов малого и среднего бизнеса, подчеркнули необходимость согласованного взаимодействия инвесторов с сетевыми организациями при активном участии органов власти.
 
- Сейчас мы осуществляем переход на электронные носители и электронный документооборот и активно внедряем предоставление услугу по техприсоединению к электрическим сетям в режиме он-лайн, – отметил генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.
 
Напомним, что по Постановлению правительства РФ от 9 августа 2017 года № 955 заявки о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капстроительства разрешено подавать через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
 
- С технической точки зрения такое решение не является чем-то сверхординарным. Наша компания уже использует порталы госуслуг для подачи документов, – отметил заместитель директора по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Денис Маслов. – В частности, такая практика уже внедрена в Санкт-Петербурге. Автоматизация такого важного процесса как подключение к инженерным сетям серьезно поможет застройщикам. Подача документов через порталы госуслуг существенно сокращает временные затраты, транспортные расходы и совершенствует процесс планирования ресурсов.
Важно, что при использование портала госуслуг сетевые компании не смогут устанавливать дополнительные требования к пакету документов по своему желанию. А за их деятельностью появляется дополнительный контроль.
 
Сейчас «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир. Компания активно расширяет свое присутствие на строительном рынке Санкт-Петербурга, где реализует проекты 5 жилых комплексов. В ближайших планах в Архангельской области – еще 6 новых жилых комплексов, в перспективе – до 500 тыс. кв. м.
Автор: akviloninvest
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