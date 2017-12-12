Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Новогодние ипотечные выходные»

В пятницу офисы холдинга будут работать до 20.00, в субботу и воскресение с 11.00 до 17.00. В это время можно получить подробную информацию обо всех жилых комплексах компании, планировках квартир, скидках, специальных банковских продуктах.Специалисты холдинга помогут рассчитать и подобрать наиболее комфортный вариант платежей по ипотеке. Всем участникам мероприятия предоставляется дополнительная скидка в 70 тыс. рублей.Напомним, что только в декабре при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Каждый 18-й квадратный метр в подарок!» А при покупке четырех пенхаусов на 25-м этаже ЖК «Империал» предоставляется скидка в 1 млн. рублей и машино-место в паркинге в подарок!Кроме того в декабре при покупке квартир в жилых комплексах «Уютный», «Триумф-2», «Попова, 34», «Комфорт» и «Пионер», а также квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок.Помимо этого скидка в 100 тыс. руб. предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь), «Зеленый квартал» (1-я очередь), «Триумф-2», в ЖК «Омега Хаус» такую скидку получат покупатели евро 4-х комнатных квартир. А при покупке места в паркингах «Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 30%.В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 9 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.