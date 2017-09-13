Строители завершают возведение здания 3-го блока ЖК «Альфа» в Архангельске
вчера 16:42
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Жилой комплекс «Альфа» площадью более 15 тыс. кв. метров является продолжением проекта новой застройки набережной Северной Двины в Архангельске, которую осуществляет холдинг «Аквилон Инвест».
Проект под условным названием «От Альфы до Омеги» стал первым за последние 30 лет комплексным градостроительно-архитектурным решением по застройке города. Вдоль Северной Двины все объекты свяжет пешеходная рекреационная зона.
В настоящее время коробка здания 1-го блока готова, завершено устройство кровли, установка внутренних перегородок, штукатурка стен и монтаж оконных и балконных блоков. Ведется укладка плитки в местах общего пользования – 90%, установка теплых витражей – 50%. Выполнена прокладка внутридомовых сетей электроснабжения. Завершено строительство теплотрассы, ведутся работы по устройству внутренних систем отопления- 70% , водопровода и канализации – 20%. На 2-м блоке полностью построена коробка 2-го блока, смонтированы оконные и балконные блоки завершается устройство кровли и внутренних перегородок. Штукатурка стен выполнена на 50%. Завершен монтаж теплового пункта, прокладка внутренних систем отопления – 35%. На 3-м блоке заканчивается кладка стен 11-го этажа, на 75% сделано устройство внутриквартирных перегородок, на 30% смонтированы оконные и балконные блоки. Ведется устройство кровли над подземным паркингом.
В новом жилом комплексе 243 квартиры площадью от 40 до 100 кв. м с высотой потолков 3 м. Здания, построенные по технологии «теплая керамика», имеют дополнительную шумоизоляцию стен и перекрытий, предусмотрена установка бесшумных лифтов, авторская отделка холлов подъездов, дополнительные помещения для кладовых и консьержей. Во всех квартирах предусмотрены балконы и панорамное остекление, белая отделка с установкой стальных дверей с тепло- и звукоизоляцией и взломостойкими замками, поквартирная регулировка теплоснабжения и индивидуальные приборы учета тепла. До 17 сентября при покупке евро 2-комнатной квартиры площадью 38 кв. м в ЖК ALPHA (1 блок) предоставляется дополнительная скидка в 1% от ее стоимости.
ЖК «Aльфа» имеет подземный паркинг на 110 машиномест, в который можно спуститься на лифте из подъезда. На огороженной придомовой территории разместятся зоны отдыха с фонтанами, ландшафтным дизайном озеленения, детские игровые площадки, многофункциональная спортплощадка, велодорожки, а также гостевая стоянка.
Благодаря удачному местоположению и особой форме зданий, спроектированных известным архитектором Михаилом Мамошиным, из большинства квартир открывается живописный вид на реку и главный храм столицы Поморья – Михайло-Архангельский кафедральный собор. В шаговой доступности расположены две школы, университетская Ломоносовская гимназия, САФУ, Дворец детского и юношеского творчества, музыкальная школа, театр кукол, Дворец спорта. Через дорогу находится поликлиника медицинского центра им. Семашко. Закончить строительные работы на ЖК «ALPHA» планируется во 2-м квартале 2018 года.