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Архангельск: Новости компаний

     

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Игорь Орлов: «Власть региона обязана дать бизнесу новые возможности для развития»

12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса утверждены на федеральном уровне. На необходимости претворения их в жизнь акцентировал внимание членов регионального правительства губернатор Игорь Орлов.
Глава Поморья напомнил: утверждённые модели обсуждались под руководством Президента России Владимира Путина на заседании президиума и консультативной комиссии Госсовета в Ярославле.
 
В целевых моделях закреплён целый ряд принципиальных для повышения бизнес-активности моментов. В их числе – упрощение получения разрешений на строительство, регистрацию права собственности на земельные участки, подключения к электроэнергии, газу, водопроводу.
 
Игорь Орлов отметил, что по сути, это модели формирования системы взаимодействия государства, гражданского общества и предпринимательства, а значит – экономического развития страны.
 
— Знать и понимать, что происходит в рамках этих 12 моделей – наша прямая обязанность, – обратился губернатор к членам правительства региона. – Главное – поддержать людей, которые занимаются на территориях бизнесом и социальными проектами, открыть для них новые возможности, сформировать среду для работы, развития и совершенствования.
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автор: dvinalander
просмотров: 38
дата: 07.02.17 | 22:14
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