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Июльские законодательные инициативы коснулись алкоголя, сверхурочных и коптеров

сегодня 20:34
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Июль – месяц, когда в России обычно вступает в силу целый ряд изменений в законодательстве, причем многие из них окажутся актуальны для «широких кругов» граждан.
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О нововведениях рассказал глава юридической компании «М16-Консалтинг» Вячеслав Малафеев.

По словам руководителя «М16-Консалтинг», целый ряд корректив касается оборота спиртосодержащей продукции. Так, с 1 июля запрещается розничная продажа пива и других алкогольных напитков в пластиковых бутылках объемом свыше 1.5 литров (запрет на производство и оптовую продажу такой продукции действует с начала 2017 года), незаконной и становится продажа этилового спирта в аптеках. Зато приобрести «разрешенный» алкоголь станет несколько проще: если раньше подтвердить свой статус совершеннолетнего гражданина покупатели могли только при помощи паспорта, то теперь перечень документов, которые можно предъявить кассиру, стал гораздо шире. «В списке, утвержденным Министерством промышленности и торговли – 14 документов, по которым теперь может отпускаться алкоголь, комментирует Вячеслав Малафеев. — В их число входят, к примеру, военный билет, водительские права, временное удостоверение личности и разрешение на временное проживание и даже паспорта болельщиков».

Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в Трудовом кодексе – они уточняют такую традиционно «проблемную», по словам Вячеслава Малафеева, область как оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни. Теперь понятие «сверхурочных часов» конкретизировано — ими будут считаться все часы, отработанные сверх положенных по закону 40 часов в неделю, и в будние дни оплата сверхурочных должна производиться в полуторном размере. Труд в выходные и праздничные дни будет оплачиваться из расчета фактического рабочего времени. Кроме того, с июля на 300 рублей повышается размер МРОТ – теперь «нижняя планка» оплаты составляет 7800 рублей, что, впрочем, все еще существенно ниже прожиточного минимума. «Уравнять эти показатели планируется к 2020 году» — говорит глава «М16-Консалтинг».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь не имеют права использовать контрольно-кассовую технику «старого образца»: допустимы только ККТ, передающие информацию о расчетах в налоговые органы в режиме реального времени; при этом по новым правилам кроме кассового чека или бланка строгой отчетности продавец еще и обязан по требованию покупателя отправить ему электронный фискальный документ. Вячеслав Малафеев полагает, что эти соблюдение этих требований окажется проблемным для целого ряда продавцов. Зато это ужесточение компенсируется значительным упрощением процедуры проверок: теперь муниципальным контролирующим органом запрещено требовать предоставления документов и другой информации (в том числе разрешительных документов), которые уже имеются в распоряжении госорганов или органов местного самоуправления.

«Еще одно важное нововведение, о котором стоит сказать  — обязательная регистрация «беспилотников», — отмечает глава «М16-Консалтинг». — Если раньше это требование относилось только к аппаратам массой больше 30 килограмм, то сейчас регистрировать надо квадрокоптеры от 250 грамм, то есть по сути все без исключения летательные аппараты». Запуск «дронов», не имеющих учетного номера, теперь является незаконным.
Автор: IrinaIvanova
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