Архангельск: Новости компаний

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Имена обладателей главного приза конкурса «Кисточка» назовут сегодня в Архангельске

Вот и подошёл к завершению открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка». В контексте Года экологии была выбрана тема: «Эко-Цвет».
В конкурсе приняли участие 275 юных художников из детских художественных школ, детских школ искусств и студий изобразительного искусства. Участниками стали представители как Архангельской области, так и Вологодской.

Фантазия детей была безгранична. Рисунки получились яркими и красочными. Перед жюри стояла сложная задача - определить победителей, ибо каждый детский рисунок по-своему уникален.

Узнать, кто удостоен Гран-при конкурса, можно на церемонии открытия выставки и награждения победителей. Она состоится 22 апреля в 14.00, в Большом зале колледжа культуры (Архангельск, пр. Троицкий, д. 93).
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автор: sch
просмотров: 66
дата: 22.04.17 | 11:19
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