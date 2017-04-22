Архангельск: Новости компаний

Вот и подошёл к завершению открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка». В контексте Года экологии была выбрана тема: «Эко-Цвет».

В конкурсе приняли участие 275 юных художников из детских художественных школ, детских школ искусств и студий изобразительного искусства. Участниками стали представители как Архангельской области, так и Вологодской.



Фантазия детей была безгранична. Рисунки получились яркими и красочными. Перед жюри стояла сложная задача - определить победителей, ибо каждый детский рисунок по-своему уникален.



Узнать, кто удостоен Гран-при конкурса, можно на церемонии открытия выставки и награждения победителей. Она состоится 22 апреля в 14.00, в Большом зале колледжа культуры (Архангельск, пр. Троицкий, д. 93).

