Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
сегодня 20:22
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Получить информацию о размере или остатке материнского капитала и сформировать соответствующую справку можно онлайн – в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.
Электронный сервис информирования о размере (остатке) материнского капитала реализуется следующим образом: вся информация об остатке средств по сертификату МСК выводится на экране в новом окне. Справка об остатке средств формируется в формате PDF.
При этом следует отметить, что справка носит только информационный характер и не может быть представлена в качестве документа в государственные и муниципальные органы власти, а также иные учреждения и организации для получения каких-либо услуг. Чтобы получить официальную справку с печатью, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.
Узнать размер или остаток средств материнского капитала можно также с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР для смартфонов и планшетов, доступного на платформах iOS
и Android
.
Напоминаем, что через Личный кабинет
на сайте
ПФР можно также подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и на распоряжение его средствами.
Для получения в электронном виде предоставляемых Пенсионным фондом услуг, необходимо иметь регистрацию и подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы на Портале, используйте ваши логин и пароль. При отсутствии регистрации на Едином портале госуслуг, получить и подтвердить учетную запись можно в клиентских службах ПФР.