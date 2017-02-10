Архангельск: Новости компаний все фото (5)

фото, видео с места события Инициативу КЦ «Соломбала - Арт» нужно поддерживать! КЦ «Соломбала - Арт» принял делегацию представителей министерства культуры Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов Гости побывали в «Волшебном доме Снеговика»: посетили Научную лабораторию, Поморскую избу, Центр арктических тайн и чудес, стали участниками шоу мыльных пузырей.



«Мы здесь, чтобы посмотреть развитие Культурного центра», - пояснила цель визита заместитель министра - начальник управления развития туризма министерства культуры Архангельской области Светлана Зеновская. – Министерство культуры Архангельской области в 2016 году оказало финансовую поддержку интерактивному проекту «Центр арктических тайн и чудес», и сегодня мы увидели, насколько интересно этот проект работает. Нельзя не отметить, что и в целом «Волшебный дом Снеговика» развивается очень успешно.



Свою оценку дал и председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и туризму Виталий Фортыгин: «Я считаю, что КЦ «Соломбала - Арт» - это пример того, как должен развиваться сегодня культурный центр. Я увидел, что здесь работают увлеченные своим делом профессионалы, инициативу которых, несомненно, нужно поддерживать».

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