Архангельск: Новости компаний

Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Архангельск-Медицина» хочет поделиться с читателями о том, что изменилось и какие корректиоовки ждут систему обязательного медицинского страхования и граждан, застрахованных по ОМС в «РГС-Медицина».

Институт страховых представителей в ОМС начал формироваться на всей территории РФ с 01.07.2016 года. Страховщики, работающие в системе ОМС, запустили общенациональный проект по созданию института страховых представителей для консультирования и информационного сопровождения граждан при получении различных видов медицинской помощи.

С 01 октября 2016 года о рамках проекта в нашей компании на территории Архангельской области был организован отдел защиты прав застрахованных и информационного сопровождения обязательного медицинского страхования. Отдел включает в себя контакт - центр и страховых представителей 1, 2 и 3 уровней. Страховые представители отдела консультируют своих застрахованных лиц при организации оказания медицинской помощи на всех этапах, с акцентом на диспансеризацию и профилактику, с дальнейшим формированием приверженности к лечению и здоровому образу жизни. Прошли обучение и начали работу страховые представители 1 и 2 уровня. С сентября по декабрь 2016 г. к нам за помощью в контакт-центр обратилось 158 человек. В ряде случаев нам пришлось защищать интересы своих застрахованных не только в досудебном порядке, но и на судебном уровне путем составления исковых заявлений и участия в судебных процессах. Каждый такой опыт для нас ценен, т.к. помогает сделать еще более надежной защиту интересов наших застрахованных в последующих аналогичных ситуациях.

Новации, связанные с введением института страховых представителей, позволят сделать консультации для наших застрахованных еще более углубленными, адресными, и повысить доступность услуг ОМС. Страховые представители Филиала делают все возможное для того, чтобы являться проводниками интересов застрахованных в ОМС. Работа с обращениями и консультациями граждан организована и круглосуточном режиме.

С января 2017 года началась активная работа в направлении информирования застрахованных о диспансеризации, сделан акцент на профилактику заболеваний. Этот этап будет включать в себя информирование граждан о необходимости прохождения ими диспансеризации. Будут проводиться телефонные опросы по вопросам удовлетворенности граждан проведенной диспансеризацией. На первом уровне консультанты контакт - центра готовы рассказывать о том, как и в каком порядке и в какой поликлинике можно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. Страховые представители будут контролировать не только процесс организации диспансеризации, но также учет и анализ ее результатов. Профилактика поможет выявлять хронические заболевания, с которыми затем будет проводиться системная робота.

В связи с этим мы призываем Вас позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию в своей поликлинике по месту наблюдения. Диспансеризации в 2017 году подлежат лица, возраст которых делиться на «3». А тех, кто еще не определился в выборе страховой компании и поликлиники, призываем сделать свой правильный выбор. И помочь вам в этом может простое действие. Позвоните в контакт-центры страховых компаний, работающих на территории Архангельской области, и задайте всем один и тот же вопрос. Сравните качество ответов на поставленные вопросы, а также то, насколько терпеливо и доброжелательно с вами общаются. Ведь точно так к вам будут относиться в той реальной ситуации, когда вам действительно потребуется помощь! Написать заявление о выборе или замене другой страховой медицинской компании на ООО «РГС-Медицина» можно с января по ноябрь 2017 года в любом нашем пункте выдачи полисов ОМС (адреса смотрите на сайте www.rgs-oms.ru). Полис ОМС единого образца при этом не меняется.

Выбрав ООО «РГС-Медицина» для страхования по ОМС, Вы приобретете профессиональную защиту ваших прав на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. По любому вопросу, связанному с оказанием медицинской помощи по ОМС, Вы можете обратиться за консультацией и помощью по телефону контакт-центра филиала 8(8182) 20-02-71 или круглосуточно бесплатно 8-800-100-81-02.

Добавьте номера наших телефонов в контакты своего мобильного телефона и, в случае необходимости, Вы сможете с нами связаться в любое время. Адрес центрального офиса филиала – г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, оф. 4. Тел./факс: 20-01-40. Эл. почта: rgsarh@rgs-oms.ru.