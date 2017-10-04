Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска

В ноябре «Централизованная библиотечная система» приглашает учащихся образовательных учреждений города принять участие в молодежных интеллектуальных играх «Умный Архангельск», посвященных 80-летию со дня образования области.Организатор игр – управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Целью игр является формирование у подрастающего поколения интереса к истории, географии и культуре родного края.В интеллектуальных играх могут принять участие учащиеся 8-11 классов. Школьникам нужно будет продемонстрировать свои знания в области истории, географии, и культуры Архангельской области, ответить на вопросы о знаменитых земляках, прославивших наш край своим трудом и творчеством, и известных людях, судьба которых связана с Севером.16 ноября в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова, Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина, Городской детской библиотеке №1 им. Е.С. Коковина, Маймаксанской библиотеке №6, Библиотеке №10 округа Варавино-Фактория и Исакогорской библиотеке №12 состоятся окружные отборочные туры молодежных городских интеллектуальных игр.А 25 ноября в Соломбальской библиотеке №5 им. Б.В. Шергина пройдет финальная игра молодежных городских интеллектуальных игр «Умный Архангельск».По итогам конкурса будут определены победители (1 место) и призёры (2 место и 3 место), которые получат памятные дипломы и призы. Всем остальным участникам будет выдан сертификат участника конкурса.Положение о молодежных городских интеллектуальных играх «Умный Архангельск» размещено на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Конкурсы». Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 20-15-76.