Интернет-банк «Уралсиб» можно подключить через банковские платежные терминалы

Банк расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к интернет-банку «Уралсиб». Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.

При самостоятельном подключении к интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:· выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;· вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;· набрать пин-код карты;· указать номер мобильного телефона;· распечатать чек.Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона.Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.