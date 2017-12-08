Интернет-банк «Уралсиб» можно подключить через банковские платежные терминалы
сегодня 12:49
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Банк расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к интернет-банку «Уралсиб». Теперь это можно сделать самостоятельно в банковских платежных терминалах.
При самостоятельном подключении к интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:
· выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и Мобильный банк»;
· вставить карту Банка УРАЛСИБ в терминал;
· набрать пин-код карты;
· указать номер мобильного телефона;
· распечатать чек.
Логин от личного кабинета будет указан в чеке. Пароль придет в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона.
Подключиться к Интернет-банку также можно на сайте Банка или посетив любое отделение Банка УРАЛСИБ.