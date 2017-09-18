Инвестиционная энергетическая конференция состоится в Архангельске 29 сентября
сегодня 17:05
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Первоначальная дата проведения мероприятия изменена. Вторая инвестиционная энергетическая конференция будет проходить в конференц-зале правительства Архангельской области.
29 сентября в конференц-зале регионального правительства (г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, корпус 1) состоится вторая инвестиционная энергетическая конференция
, которую проводят ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.
Напомним, для участия в конференции достаточно заполнить форму
на сайте МРСК Северо-Запада. В
специальном разделе размещена вся информация по состоявшимся и планируемым инвестиционным энергетическим конференциям в регионах, где работают филиалы сетевой компании.