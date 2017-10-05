Инвесторы оценили доступность электросетевой инфраструктуры в Архангельской области
сегодня 21:51
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Сегодня средняя загруженность подстанций филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго» составляет менее 72 процентов.
О ключевых аспектах техприсоединения новых объектов к электросетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в ходе Второй региональной инвестиционной энергетической конференции в Архангельске
представителям бизнеса и инвесторам рассказал заместитель директора «Архэнерго» по развитию и реализации услуг Павел Поздеев.
По его словам, сегодня в Архангельской области с учетом заключенных договоров технологического присоединения средняя загрузка подстанций 35 кВ и выше составляет менее 72%. Доступны для присоединения 85% центров питания энергосистемы «Архэнерго». Перегружены в основном подстанции в центральной части Архангельска, а также несколько подстанций в крупных районных центрах и г. Северодвинске. Общий дефицит мощности – 60,5 МВт. Однако в ближайшие 10 лет энергетики планируют реализовать несколько инвестиционных проектов по реконструкции перегруженных подстанций и значительному увеличению их мощности. Это позволит снизить энергодефицит в 10 раз. «Инвесторам имеет смысл предварительно получить консультацию о том, где планируется реконструкция и где есть свободные мощности, для быстрого, недорогого и беспроблемного техприсоединения, - подчеркнули энергетики. - Это позволит избежать лишних затрат и в максимально короткие сроки запустить бизнес в полную силу».
В последние годы «МРСК Северо-Запада» уделяет особое внимание заявителям категории «Doing business» (малый и средний бизнес), всячески содействует упрощению процедуры техприсоединения к сетям для инвесторов и предпринимателей. Несмотря на вал заявок, особенно от льготных потребителей, с 2015 года в «Архэнерго» наблюдается динамика превышения количества исполненных договоров техприсоединения над заключенными. По итогам 2015-2017 гг. произведено снижение общего количества действующих договоров техприсоединения на 70 %. К крупным потребителям - персональный подход (по принципу «Личный менеджер»).
С целью упрощения доступа к энергетической инфраструктуре проводятся публичные мероприятия для представителей бизнеса. В том числе региональная инвестиционная энергетическая конференция
. Напомним, первая подобная конференция прошла в Архангельске в 2016 году. В ней приняли участие порядка 200 человек, было заключено 10 инвестиционных соглашений о техприсоединении объектов на общую мощность 32,5 МВт. Среди инвесторов: ООО «Поморская лесопильная компания», ООО «МРТС Терминал» ООО «Олимп», ООО «СКФ ДИАЛ» и другие. Достигнутые договоренности способствовали тому, что сегодня «Архэнерго» занимается созданием технических условий и подготовкой к техприсоединению нового крупнейшего лесоперерабатывающего комплекса «Поморской лесопильной компании» в Соломбальском округе Архангельска на мощность 10 МВт (срок реализации 2018 г.), завершается подключение к сетям строящегося 7-этажного здания перинатального центра на мощность 2,2 МВт, обеспечивается дополнительной мощностью 4 МВт Устьянский лесоперерабатывающий комплекс группы компаний «УЛК» недалеко от поселка Октябрьский (2017 г.).
Для своевременного подключения к своим сетям МРСК Северо-Запада реализует план мероприятий («дорожную карту») Правительства РФ «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 г. Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети, сроки оформления документации и непосредственно строительно-монтажных работ согласно документу, сократились в несколько раз.
Подать заявку на подключение можно через «Интернет-приемную»
на сайте МРСК Северо-Запада. Сервис «Личный кабинет потребителя» предоставляет информацию о ходе выполнения мероприятий по заявкам. Кроме того, планируется запустить СМС-информирование о ходе реализации технологического присоединения к электрическим сетям.
Также взаимодействие с клиентами МРСК Северо-Запада происходит в очной форме через Центры обслуживания потребителей
и отделы по работе с клиентами в производственных отделениях. Подать заявку на техприсоединение на мощность до 150кВт включительно можно даже по телефону горячей линии 8-800-333-02-52, а все необходимые документы послать по электронной почте (проект «Подключись к электросетям, не выходя из дома»). Здесь же на сайте компании можно ознакомиться с интерактивной картой загрузки центров питания компании. В режиме онлайн здесь отображается текущий уровень загруженности всех подстанций энергосистемы, доступный резерв мощности, зона обслуживания центра питания, информация о планируемой реконструкции.
Кроме того, МРСК Северо-Запада реализует проект «ТП под ключ»
. По желанию заявителей все необходимые технические мероприятия (которые по договору должен выполнить сам потребитель) энергетики возьмут на себя, от монтажа дополнительных опор при необходимости и проведения кабеля/провода к объекту до установки щитов учета, счетчиков и вводно-распределительных устройств.
Есть и другие дополнительные услуги, которые готова предоставить юрлицам крупнейшая электросетевая организация в регионе: строительство и оперативно-техническое обслуживание абонентских сетей, ремонт электрооборудования, вынос сетей, ремонт и обслуживание уличного освещения, совместный подвес волоконно-оптических линий связи, услуги спецтранспорта и др.
- Сегодня можно с уверенностью сказать, что филиал «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» - это доступная, разветвленная электросетевая инфраструктура, минимальные сроки и оптимальная стоимость технологического присоединения, качество работ и клиентоориентированный сервис, - подчеркивает директор «Архэнерго» Андрей Кашин. - Мы готовы идти навстречу потребителю, предлагать оптимальные и выгодные условия для инвесторов, способствуя развитию производства и бизнеса в Архангельской области.