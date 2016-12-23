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Архангельск: Новости компаний

     

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Ирина Третьякова назначена коммерческим директором макрорегиона Северо-Запад Tele2

В Tele2 на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад» назначили Ирину Третьякову.
Ирина Третьякова будет управлять коммерческими функциями в архангельском, вологодском, новгородском, петрозаводском, калининградском, мурманском, псковском, санкт-петербургском, сыктывкарском филиалах. В зону ответственности коммерческого директора входит контроль разработки и реализации маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов, качество абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в макрорегионе.

Ирина окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева и продолжила образование в Международном институте менеджмента ЛИНК (партнер The Open University Business School) по программе MBA Strategy (аккредитация Association of MBAs). До прихода в Tele2 Ирина два года работала директором иркутского регионального отделения компании «МегаФон», до этого – руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке и руководителем коммерческого отдела в красноярском региональном отделении компании.

«Сегодня рынок мобильной связи стремительно меняется, преподнося новые вызовы и задачи. Tele2 активно развивается, расширяет спектр услуг и продуктов, повышает качество связи и сервиса. И мы с радостью принимаем в наши ряды такого сильного и успешного управленца, ведь люди – это самый ценный капитал любой компании для ее динамичного развития и роста», – заявил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков.
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автор: Tele2
просмотров: 142
дата: 23.12.16 | 19:54
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