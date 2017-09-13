Исакогорская детская библиотека приглашает в кружок бумажных фантазий

Посещение воскресного кружка «Бумажные фантазии» позволит развить у детей способность работать руками, приучить к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. В процессе создания композиции у детей формируется чувство цвета, симметрии, представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях фона.Очень важный момент работы с бумагой – взаимосвязь занятий с самостоятельной творческой деятельностью детей. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. В качестве основного материала используется разнообразная цветная бумага.Первое занятие состоится 15 октября в 14.00Занятия бесплатные. Библиотека приглашает всех желающих. Подробнее о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 45 – 09 – 65.