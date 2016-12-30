Архангельск: Новости компаний

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу разъясняет, какие ошибки являются кадастровыми и что необходимо предпринять для их исправления.

Для начала определимся, что такое кадастровая ошибка.



Понятие «кадастровая ошибка» закреплено законодательно: это воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости (ГКН) ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в ГКН. Следует понимать, что это не ошибка специалиста Кадастровой палаты. Кадастровая ошибка может быть допущена при внесении сведений в ГКН на основании актов органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении или изменении характеристик объектов недвижимости, либо на основании межевых, технических планов и иных документов, содержащих неверные данные.



Наша статья посвящена ошибкам в сведениях ГКН о местоположении границ земельных участков. Такие сведения вносятся в ГКН только на основании межевых планов, а значит, причиной их возникновения является недостоверность измерений и расчетов, выполненных кадастровыми инженерами.



Как обнаружить кадастровую ошибку в сведениях о местоположении границ земельных участков?



Как правило, кадастровые ошибки выявляют кадастровые инженеры. Наличие кадастровой ошибки в сведениях о координатах земельного участка, расположенного по соседству с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы, нередко приводит к пересечению или наложению их границ, что является основанием для приостановления осуществления кадастрового учета.



Специалисту Кадастровой палаты довольно сложно самостоятельно обнаружить несоответствие местоположения границ земельного участка, внесенных в ГКН на основании межевого плана, его фактическому расположению на местности. Одним из оснований для признания кадастровой ошибки органом кадастрового учета может быть выявление значительного смещения границ земельного участка относительно имеющейся картографической основы ГКН, несоответствие его площади, вычисленной по координатам, сведениям, содержащимся в документах о его предоставлении. В случае обнаружения кадастровой ошибки специалист Кадастровой палаты обязан принять решение о необходимости ее устранения и направить его заинтересованным лицам или в соответствующие органы.



Как исправить кадастровую ошибку?



На сегодняшний день существует несколько вариантов исправления кадастровых ошибок. Если документы, на основании которых в ГКН внесены ошибочные сведения, были представлены заявителем, то кадастровая ошибка подлежит исправлению в порядке, установленном для учета изменений объекта недвижимости. Если же указанные документы поступили в порядке информационного взаимодействия, то и порядок ее исправления будет аналогичным. Только вступившее в законную силу решение суда является основанием для исправления кадастровой ошибки вне зависимости от причин ее возникновения.



Какие документы необходимо представить в орган кадастрового учета для исправления кадастровой ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ земельного участка?



Чтобы исправить кадастровую ошибку в сведениях ГКН о местоположении границ земельного участка в орган кадастрового учета вместе с заявлением установленной формы необходимо представить межевой план в форме электронного документа. Заявление принимается в офисах приема-выдачи документов Кадастровой палаты или многофункционального центра. Срок его рассмотрения составит не более 10 рабочих дней.



Подготовка межевого плана в целях устранения кадастровой ошибки осуществляется кадастровым инженером, в том числе, с использованием сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. При этом конфигурация и площадь земельного участка по результатам исправления кадастровой ошибки не может существенно отличаться от указанной в документах, на основании которых подготовлен межевой план. Кроме того, обязательному включению в состав межевого плана подлежит раздел «Заключение кадастрового инженера», в котором приводится обоснование местоположения измененных границ земельного участка.



Следует отметить, что в рамках уточнения границ земельных участков не допускается самовольное занятие чужих земельных участков. Данное требование справедливо и в случае исправления кадастровой ошибки.



Теперь вы знаете, как исправить кадастровую ошибку в сведениях ГКН. Если после прочтения цикла наших публикаций у вас еще остались вопросы, связанные с уточнением местоположения границ земельных участков, вы можете задать их в официальной группе Кадастровой палаты ВКонтакте (https://vk.com/fkp29). Будем рады видеть вас среди участников нашей группы.