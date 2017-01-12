Архангельск: Новости компаний все фото (7)

фото, видео с места события Истинные любители поэзии Николая Рубцова собрались на фестивале в Емецке В традиционном литературно-музыкальном фестивале «Под Рубцовской звездой», который проходил в Емецке 5 и 6 января, приняло участие литературное объединение «Творчество», действующее при Центральной городской библиотеке города Архангельска. Участниками фестиваля также стали литературные объединения «Емца» (Холмогорский район, руководитель – А.Д. Клюкина), ЛИТО «Гандвик» и «На Розовом острове» (г. Северодвинск), литературный клуб «Родник» (Библиотека округа Варавино-Фактория города Архангельска, руководитель – Жанна Беликова), ЛИТО «Призвание души» (Приморский район Архангельской области, руководитель – Татьяна Москвина).



Руководитель литобъединения «Творчество» Татьяна Рудная рассказала о Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», организованной Вологодской областной универсальной научной библиотекой, и своей поездке в Вологду, Тотьму и село Никольское. В течение 2016 года в блоге «Россия читает Рубцова» размещались материалы о мероприятиях муниципальных библиотек города Архангельска и литературного объединения «Творчество», посвященных юбилею поэта, и эта работа получила высокую оценку жюри конкурса. В торжественной обстановке Татьяна Рудная вручила специальные дипломы участников Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», посвященной 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова, руководителю литературного объединения «Емца» имени Николая Рубцова Александре Клюкиной и учителю-логопеду детского сада №2 «Незабудка» МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова» Елене Григорьевой.



Гости и организаторы фестиваля приняли участие в литии в храме Сошествия Святого Духа на Апостолов и митинге у памятника Н.М. Рубцову. Все желающие смогли почтить память любимого поэта.



А затем состоялись традиционные творческие лаборатории поэзии и прозы, которыми руководили писатель, член Союза писателей России Александр Тутов (г. Архангельск), поэт, член Союза писателей России Галина Рудакова (Холмогорский район Архангельской области) и поэт Олег Карелин (г. Северодвинск).Во время подведения итогов работы в лабораториях «Открытие дня» было отмечено творчество Ольги Завьяловой, Светланы Илязовой, Татьяны Рудной и других авторов. Свои стихи вдохновенно прочитала поэтесса Светлана Макарьина. А участники песенного Рубцовского круга по достоинству оценили исполнительское мастерство Юрия Ермолина.



С большим удовольствием гости фестиваля приняли участие в вечере музыки и поэзии «И буду жить в своем народе». Прозвучали стихи и песни в исполнении Светланы Макарьиной, Ольги Завьяловой, Юрия Ермолина, Ирины Нонфоджи, Людмилы Веселковой, Любови Кузьминой, Владимира Лупачева, Валентина Фролова, Светланы Илязовой, Татьяны Рудной, Сергея Бобырева, Анатолия Голованова, Анастасии Клюкиной и других участников фестиваля. Все желающие смогли принять участие в кинофестивале «Рубцовская ночь» и посетить Емецкий краеведческий музей.



Несмотря на сильные морозы, в Емецке собрались истинные любители поэзии Николая Рубцова. На богатой талантами холмогорской земле, которая дарит нам радость общения и творчества, почтили память талантливого поэта, прославившего Русский Север, встретились друзья и единомышленники.



Литературное объединение «Творчество» благодарит Александру Дмитриевну Клюкину, Ольгу Владимировну Томашевскую, Ольгу Юрьевну Сергееву и всех организаторов фестиваля «Под Рубцовской звездой». Также мы выражаем благодарность Александру Николаевичу Тутову, Галине Николаевне Рудаковой и Олегу Карелину за работу в творческих лабораториях.

«Откуда появилась новая, своеобразная, самозвучная, почти осязаемая интонация? … Как он заимел свой голос – тот самый, который теперь знают все любители поэзии, который любят, которому подражают, о котором пишут книги и статьи? Тайна! Непознанная никем из современников…» — сказал о творчестве Николая Рубцова поэт и журналист Александр Филатов. Наверное, поэтому нас так притягивает и манит к себе загадочная звезда Николая Рубцова, которая ярко освещает наш земной и творческий путь.



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