Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Итальянский бренд KIKO MILANO нарастит долю онлайн- в общем объеме продаж в России Итальянский бренд KIKO MILANO нарастит долю онлайн- в общем объеме продаж в России до 15% к концу 2017 года. Увеличению онлайн-продаж в юбилейном для KIKO MILANO году (бренд отпразднует 20-летие) будет способствовать запуск ряда лимитированных коллекций косметики, разработанных 7 перспективными fashion-дизайнерами при поддержке VOGUE Italia, и акциями, которые будут проводиться в течение всего года.



Благодаря запуску официального интернет-магазина при поддержке SPSR Express с доставкой по всей России уникальный ассортимент станет доступен жителям регионов страны.



Пресс-служба SPSR Express: «За первые недели работы официального интернет-магазина при поддержке SPSR Express было доставлено более 1 200 заказов. Сейчас количество заказов растет ежемесячно на 15%, что позволяет говорить об укреплении доверия к новому на российском рынке бренду. По собственному трафику мы видим, что самые популярные категории товаров – губная помада, тени и тушь. Лимитированные коллекции продаются в интернет-магазине всего за несколько часов.



Чтобы поддержать партнера в стремлении сделать косметику бренда доступной жителям всей России, мы обеспечиваем возможность экономичной и бесплатной для покупателей (при покупке на определенную сумму) доставки даже в отдаленные регионы. В соответствии с высокими стандартами качества обслуживания европейского бренда клиентам KIKO MILANO предлагается доставка курьером с возможностью оплаты картой при получении».



Олеся Арапова, руководитель отдела электронной коммерции KIKO MILANO: «Запуск интернет-магазина сопутствовал выходу бренда KIKO MILANO на стратегически значимый российский рынок. В 2017 году мы продолжим развивать узнаваемость бренда путем продвижения через онлайн и офлайн-каналы. На эту цель планируем потратить до 1 млн евро (в зависимости от отдачи используемых каналов). Также будем укреплять позиции интернет-магазина – он позволяет нам взаимодействовать с аудиторией всей России, в связи с чем мы выбрали SPSR Express как партнера с максимально широкой географией покрытия.



Для продолжения знакомства поклонников косметики с ценностями бренда и конкурентными преимуществами в онлайн-среде в этом году KIKO MILANO также будет поддерживать ключевые онлайн-распродажи. Но интернет-магазин компании станет главной точкой входа для покупателей из России. По нашим ожиданиям, выручка интернет-магазина в России к концу года утроится».



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