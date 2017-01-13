Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Итальянский язык индивидуально и в группах Скоро весенне-летние каникулы и ценители Италии поедут в отпуск в эту неповторимую солнечную страну! Для вас мое уникальное предложение: за 4 месяца вы можете научиться говорить по-итальянски на базовом уровне и сможете общаться с итальянцами на их родном языке.



Все мои студенты, которые начали говорить в Италии по-итальянски, отмечают, что видят и чувствуют страну по-иному, им открывается то, что ранее ускользало от их восприятия. Многие отмечают, что итальянцы еще более приветливы и дают дополнительные скидки в такси, магазинах, ресторанах, пиццериях и на рынках, если с ними говорить по-итальянски.



Есть два варианта выучить итальянский язык с нуля:



1. Записаться на индивидуальные занятия

2. Записаться в группу



Группа стартует 18 января. Расписание занятий: среда 19.30-21.00 и суббота 13.00-14.30

Индивидуальные занятия - в любой из дней, выбирайте!



По поводу занятий в группе обращайтесь в лингвоцентр "Полиглот" (САФУ) по тел: 66-05-66 или по e-mail: m.churkina@narfu.ru

По поводу индивидуальных занятий - ко мне в ЛС (ВКонтакте, страница Инна Ревенчук)



Parliamo italiano! Мы говорим по-итальянски! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Polyglot просмотров: 269

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