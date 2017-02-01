Архангельск: Новости компаний

Финальные тесты в группах, изучающих итальянский язык, пройдут весной этого года.
В этом учебном году итальянский язык изучают в пяти группах (около 40 студентов). Студенты уже начали готовиться к финальным тестам, которые пройдут этой весной.
Сертификаты будут выдаваться по трем уровням:
уровень А1, базовый (3 группы)
уровень А2, элементарный (1 группа)
уровень В1, предсредний (1 группа).
Если вы владеете итальянским языком на базовом, элементарном или предсреднем уровне и хотите также получить сертификат, обращайтесь в лингвоцентр "Полиглот" и начинайте уже сейчас готовиться к финальным тестам.
Есть возможность также подготовиться к сдаче международного экзамена по итальянскому языку, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2017 г.
Звоните в лингвоцентр "Полиглот": 66-05-66
или преподавателю Ревенчук Инне Владимировне: 8-960-002-80-17