Архангельск: Новости компаний

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Итальянский язык в лингвоцентре «Полиглот»! Началась подготовка к финальным тестам

Финальные тесты в группах, изучающих итальянский язык, пройдут весной этого года.
В этом учебном году итальянский язык изучают в пяти группах (около 40 студентов). Студенты уже начали готовиться к финальным тестам, которые пройдут этой весной.

Сертификаты будут выдаваться по трем уровням:

уровень А1, базовый (3 группы)
уровень А2, элементарный (1 группа)
уровень В1, предсредний (1 группа).

Если вы владеете итальянским языком на базовом, элементарном или предсреднем уровне и хотите также получить сертификат, обращайтесь в лингвоцентр "Полиглот" и начинайте уже сейчас готовиться к финальным тестам.
Есть возможность также подготовиться к сдаче международного экзамена по итальянскому языку, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2017 г.

Звоните в лингвоцентр "Полиглот": 66-05-66
или преподавателю Ревенчук Инне Владимировне: 8-960-002-80-17
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Polyglot
просмотров: 44
дата: 01.02.17 | 14:31
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