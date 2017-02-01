Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Итальянский язык в лингвоцентре «Полиглот»! Началась подготовка к финальным тестам Финальные тесты в группах, изучающих итальянский язык, пройдут весной этого года. В этом учебном году итальянский язык изучают в пяти группах (около 40 студентов). Студенты уже начали готовиться к финальным тестам, которые пройдут этой весной.



Сертификаты будут выдаваться по трем уровням:



уровень А1, базовый (3 группы)

уровень А2, элементарный (1 группа)

уровень В1, предсредний (1 группа).



Если вы владеете итальянским языком на базовом, элементарном или предсреднем уровне и хотите также получить сертификат, обращайтесь в лингвоцентр "Полиглот" и начинайте уже сейчас готовиться к финальным тестам.

Есть возможность также подготовиться к сдаче международного экзамена по итальянскому языку, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2017 г.



Звоните в лингвоцентр "Полиглот": 66-05-66

или преподавателю Ревенчук Инне Владимировне: 8-960-002-80-17 Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Polyglot просмотров: 44

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