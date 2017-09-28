Итоги фотоконкурса «ПРОчтение Николая Жернакова» подведут в библиотеке

Во время вечера читатели познакомятся с фотоработами областного фотоконкурса «ПРОчтение Николая Жернакова», узнают имена победителей. Фотоконкурс был объявлен в конце мая, участникам нужно было представить фотоработу с цитатой из произведений писателя.

В программе вечера будут звучать рассказы Н.К. Жернакова в исполнении Петрова Андрея Васильевича. Сотрудники библиотеки сделают анализ краеведческого диктанта, познакомят читателей с новой литературой об Архангельском Севере.

О других мероприятиях Октябрьской библиотеки №2 можно узнать по тел.: 20-67-65 или в группе социальной сети «Вконтакте» «Книжный берег».