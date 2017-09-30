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Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска

сегодня 20:32
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В сентябре в муниципальных библиотеках города Архангельска состоялись мероприятия в рамках цикла «Сентябрь – месяц просветительства», посвященные Дню знаний, Дню краеведческих знаний и 80-летию Архангельской области.
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В рамках Недели краеведческих знаний было проведено 129 мероприятий, которые посетили 3104 человека. В библиотеках состоялись увлекательные краеведческие часы и игры, литературные посиделки, литературные уроки и музыкально-поэтические вечера. Были проведены викторины, библиотечные часы и лекции-презентации о Ф.А. Абрамове, К.П. Гемп, М.В. Ломоносове и других талантливых и известных земляках, представлены видеопрезентации об Архангельске и Архангельской области.

Читатели библиотек совершили виртуальные экскурсии по Архангельску: старому и современному, познакомились с историей нашего города, узнали о северных конвоях. В библиотеках состоялись встречи, посвященные творчеству северных писателей, поэтов и людей, внесших весомый вклад в историю и культуры родного края (Б.В. Шергин, О.А. Фокина, В.П. Аушев, К.П. Гемп, исследователи Арктики и другие известные люди). Были оформлены книжные и фотовыставки, посвященные истории и культуре города Архангельска и Архангельской области, состоялись встречи с писателями и музейными сотрудниками.

Гостями Городской детской библиотеки №1 им. Е.С. Коковина стали писатель, член Союза писателей России А.Н. Тутов, который рассказал о сказочно-лесном детективе «Потапыч и Миша», и писатель Антон Шушарин. Антон Шушарин – лауреат различных литературных премий, его произведения печатаются в русскоязычных изданиях Германии, Израиля, США. Беседуя с подростками, писатель рассказал не только о том, как пришёл в литературу, но и о собственном понимании творчества и творческом процессе: как рождается рассказ, почему он пишет короткие рассказы, каким, по его мнению, должен быть язык произведения. Также в библиотеке прошла творческая встреча «В море улыбок»: калейдоскоп стихов В.П. Аушева с просмотром мультфильма  мультстудии «Коковинка Pictures».

В Октябрьской библиотеке №2 был представлен поэтический сборник стихов северных авторов «О времени и о себе» . С юными читателями Исакогорской детской библиотеки №15 встретился сотрудник ГМО «Художественная культура Русского Севера» Л.А. Горбунова, которая рассказала о традициях и обрядах Поморья. Исакогорская библиотека №12 и Исакогорская детская библиотека №15 пригласили читателей на экскурсию по Исакогорскому округу.

19 сентября муниципальные библиотеки города Архангельска приняли участие в сетевой акции «День краеведческих знаний», посвященной 80-летию Архангельской области. Это областной краеведческий диктант, организатором которого является Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова.

Также, в рамках Недели краеведческих знаний в ЦГБ им. М.В. Ломоносова состоялось открытие фотовыставки талантливого фотографа Ивана Митюшова «Архангельские зарисовки». Выставка будет работать до конца ноября.

Читатели библиотек узнали много нового и интересного о культуре города на Двине и Архангельской области, познакомились с творчеством северных писателей, традициями и обрядами поморов, обратились к богатейшей истории Архангельска, от судьбы которого не раз зависела судьба России.

Автор: cbs
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