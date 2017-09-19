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Итоги областного поэтического конкурса подведут в архангельской библиотеке

сегодня 13:23
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24 сентября в 13 часов в Центральной городской библиотеке им. Ломоносова будут подведены итоги областного поэтического конкурса «Кружевное Беломорье».
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Организатор конкурса — муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система». Конкурс посвящен 80-летнему юбилею Архангельской области. Его цель — формирование интереса к поэзии и творчеству современных северных авторов и стимулирование творчества, направленного на создание поэтического образа Севера.

Конкурс проходил с 1 апреля по 31 августа и включал в себя три номинации:

• «Весна всегда похожа на Победу» (стихи о Великой Отечественной войне)
• «Я люблю тебя, город двинских ветров!» (стихи об Архангельске)
• «С природой Севера в ладу» (стихи о северной природе).

На конкурс поступило более пятидесяти работ от жителей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Няндомы, Приморского, Лешуконского, Вельского, Холмогорского, Шенкурского и Виноградовского районов Архангельской области.

Во время встречи в библиотеке будут названы имена победителей конкурса, вручены дипломы и подарки от литературно-издательского центра «Лоция» (директор – Тамара Валентиновна Овчинникова), прозвучат стихи и песни об Архангельске и северном крае.

Лучшие работы участников конкурса будут представлены на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Творчество наших читателей».

Библиотека приглашает на встречу участников конкурса, любителей поэзии и музыки. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 20-15-76.

 

Автор: cbs
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24 сентября в 13 часов в Центральной городской библиотеке им. Ломоносова будут подведены итоги областного поэтического конкурса «Кружевное Беломорье».
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