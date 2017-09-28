Итоги областного поэтического конкурса подвели в архангельской библиотеке
сегодня 17:17
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24 сентября в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова были подведены итоги областного поэтического конкурса «Кружевное Беломорье».
На конкурс поступило более пятидесяти работ от жителей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Няндомы, Приморского, Лешуконского, Вельского, Холмогорского, Шенкурского и Виноградовского районов Архангельской области. В конкурсе приняли участие литературное объединение «Творчество» (ЦГБ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, руководитель – Татьяна Рудная), литературный клуб «Берег» (г. Новодвинск, руководитель Ольга Яковлева), литературная гостиная «Лукошко» (г. Вельск, руководитель - Галина Гладкова), литературное объединение «Емца» (с. Емецк Холмогорского района, руководитель – Александра Клюкина).
Конкурсные работы оценивало жюри, в состав которого вошли поэт, член Союза писателей России Галина Николаевна Рудакова (Холмогорский район Архангельской области), поэт, член Союза писателей России Игорь Давидович Гуревич (г. Архангельск) и директор издательского центра «Лоция» Тамара Валентиновна Овчинникова. Во время встречи в библиотеке были названы имена победителей конкурса, вручены дипломы и подарки от литературно-издательского центра «Лоция» и сертификаты участников конкурса.
В номинации «Весна всегда похожа на Победу» победу одержали Валерий Васильевич Шергин (1 место, г. Няндома), Валентин Павлович Лызганов (2 место, г. Новодвинск) и Лилия Анатольевна Синцова (Корытова) (2 место, с. Холмогоры, Архангельская область), Зинаида Николаевна Кузнецова (3 место, с. Емецк Холмогорского района Архангельской области), Александр Михайлович Клобуков (3 место, г. Архангельск) и Ольга Николаевна Завьялова (3 место, г. Архангельск). В возрастной категории от 14 до 17 лет жюри отметило творчество Николая Аверина (1 место, г. Няндома).
В номинации «Я люблю тебя, город двинских ветров!» победителями признаны: Светлана Юрьевна Макарьина (1 место, г. Архангельск) и Анатолий Вадимович Беднов (1 место, г. Архангельск), Татьяна Александровна Щербачева (2 место, г. Архангельск) и Марина Анатольевна Зарубина (3 место, г. Архангельск). В возрастной категории от 14 до 17 лет победительницей стала Анарина Лазарева (1 место, г. Няндома).
В номинации «С природой Севера в ладу» победу одержали: Светлана Юрьевна Макарьина (1 место, г. Архангельск), Лилия Анатольевна Синцова (Корытова) (2 место, с. Холмогоры, Архангельская область), Юлия Владимировна Баранова (3 место, г. Северодвинск) и Татьяна Александровна Щербачёва (3 место, г. Архангельск). В номинации от 14 до 17 лет жюри отметило работы Николая Аверина и Анарины Лазаревой (1 место, г. Няндома). Эти ребята занимаются в литературном кружке «Юный поэт», которым руководит Валентина Афанасьевна Коморозова.
В подведении итогов конкурса принял участие член жюри, талантливый поэт Игорь Давидович Гуревич, который не только отметил лучшие работы, но и прочитал свои новые стихи.
Сердца зрителей наполнили музыкой автор-исполнитель Юрий Ермолин (клуб авторской песни «Вертикаль») и певица Любовь Черемисина. В их исполнении прозвучали стихи и песни об Архангельске и северном крае, а также песни на стихи северных авторов: Галины Рудаковой, Светланы Бурковой и Надежды Кубенской. Звучали стихи победителей и участников конкурса: Валерия Шергина, Валентина Лызганова, Ольги Завьяловой, Светланы Макарьиной, Александра Клобукова, Елены Соломбальской, Зинаиды Кузнецовой.
ЦГБ им. М.В. Ломоносова благодарит Галину Николаевну Рудакову, Игоря Давидовича Гуревича и Тамару Валентиновну Овчинникову за участие в работе жюри, выражает благодарность Тамаре Валентиновне за предоставленные победителям призы, а также книги, которые издательский центр «Лоция» подарил читателям ЦГБ им. М.В. Ломоносова (Ольга Голубцова «Затепли свечу: документальная повести о Ксении Петровне Гемп») и «Литературное имя Поморья: очерки о писателях и поэтах Архангельской области»). Также библиотека благодарит за участие в творческой встрече Любовь Черемисину и Юрия Ермолина.
Лучшие работы участников конкурса будут представлены на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Творчество наших читателей».