Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Изменения в режиме работы Кадастровой палаты Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует об изменениях в режиме работы. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на изменения в графике приема заявителей в связи с празднованием Дня защитника Отечества.



Зал приема по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, 3 эт.будет работать в следующем режиме:



23, 24, 25, 26 февраля 2017 – выходные и праздничные дни

27 февраля 2017 (понедельник) – с 9.00 до 16.00

с 28 февраля 2017 – в обычном режиме. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 33

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