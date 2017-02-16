Архангельск: Новости компаний

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует об изменениях в режиме работы.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на изменения в графике приема заявителей в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Зал приема по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, 3 эт.будет работать в следующем режиме:
23, 24, 25, 26 февраля 2017 – выходные и праздничные дни
27 февраля 2017 (понедельник) – с 9.00 до 16.00
с 28 февраля 2017 – в обычном режиме.