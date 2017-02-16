Архангельск: Новости компаний

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Изменения в режиме работы Кадастровой палаты

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует об изменениях в режиме работы.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на изменения в графике приема заявителей в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
 
Зал приема по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, 3 эт.будет работать в следующем режиме: 

23, 24, 25, 26 февраля 2017 – выходные и праздничные дни
27 февраля 2017 (понедельник) – с 9.00 до 16.00
с 28 февраля 2017 – в обычном режиме.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 33
дата: 16.02.17 | 11:02
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