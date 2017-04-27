Архангельск: Новости компаний

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Известный архангельский документалист представил свое телевизионное творчество

Киновечер «Очарованный Севером», посвященный 80-летию известного поморского писателя и журналиста Виктора Толкачёва, прошел в минувшие выходные в Октябрьской библиотеке №2.
Виктор Толкачев является членом Союза журналистов и Союза писателей России, автором шести книг, телефильмов и кинофильмов. В.Ф. Толкачев — лауреат премии Архангельского комсомола в области литературы и искусства, премий областного Союза журналистов им. А.П. Гайдара и «Золотое перо Севера», Всероссийской литературной премии им. Федора Абрамова. Награжден Дипломом Союза кинематографистов России и Почетным дипломом Союза журналистов России. Имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Лучший журналист года».
 
Документальные фильмы «Вайгач», «К Новой Земле!», «От разведки к добыче» — это все творения влюбленного в тундру В.Ф. Толкачева. 
 
На киновечере в Октябрьской библиотеке №2 Виктор Толкачев представил зрителям фильм «Вайгач», после которого состоялось обсуждение фильма. На вопрос: «Нужно ли документальное кино современному человеку?» - зрители ответили, что бесспорно «Да!». 

Ненецкий округ стал предметом научных исследований Виктора Федоровича. Влюбленность в тундру переросла в настоящую любовь. Любить идеи, мечты, мысли, которыми пронизаны край и люди – в этом главный секрет Виктора Толкачева. На вечере присутствовали участники «Ненецкого землячества Тосавэй», которые горячо благодарили Виктора Фёдоровича за его творческий и правдивый труд.
 
С наступающим юбилеем Виктора Толкачева также поздравили журналист Владимир Яковлевич Лойтер, бывший глава администрации Архангельской области Павел Николаевич Балакшин и другие знаменитые люди и краеведы Архангельска.
 
О других мероприятиях Октябрьской библиотеки №2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 30
дата: 27.04.17 | 18:28
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