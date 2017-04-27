Архангельск: Новости компаний

Киновечер «Очарованный Севером», посвященный 80-летию известного поморского писателя и журналиста Виктора Толкачёва, прошел в минувшие выходные в Октябрьской библиотеке №2.

Виктор Толкачев является членом Союза журналистов и Союза писателей России, автором шести книг, телефильмов и кинофильмов. В.Ф. Толкачев — лауреат премии Архангельского комсомола в области литературы и искусства, премий областного Союза журналистов им. А.П. Гайдара и «Золотое перо Севера», Всероссийской литературной премии им. Федора Абрамова. Награжден Дипломом Союза кинематографистов России и Почетным дипломом Союза журналистов России. Имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Лучший журналист года».

Документальные фильмы «Вайгач», «К Новой Земле!», «От разведки к добыче» — это все творения влюбленного в тундру В.Ф. Толкачева.

На киновечере в Октябрьской библиотеке №2 Виктор Толкачев представил зрителям фильм «Вайгач», после которого состоялось обсуждение фильма. На вопрос: «Нужно ли документальное кино современному человеку?» - зрители ответили, что бесспорно «Да!».



Ненецкий округ стал предметом научных исследований Виктора Федоровича. Влюбленность в тундру переросла в настоящую любовь. Любить идеи, мечты, мысли, которыми пронизаны край и люди – в этом главный секрет Виктора Толкачева. На вечере присутствовали участники «Ненецкого землячества Тосавэй», которые горячо благодарили Виктора Фёдоровича за его творческий и правдивый труд.

С наступающим юбилеем Виктора Толкачева также поздравили журналист Владимир Яковлевич Лойтер, бывший глава администрации Архангельской области Павел Николаевич Балакшин и другие знаменитые люди и краеведы Архангельска.

О других мероприятиях Октябрьской библиотеки №2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».