Яркий и душевный фестиваль

В традиционном региональном фестивале мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир культур», который проходил в селе Карпогоры 11-12 июля, приняло участие литературное объединение «Творчество», действующее при Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова.Программа фестиваля была очень яркой и насыщенной. Литобъединение «Творчество» стало участником авторских мастерских по поэтическому слову и журналистике, которыми руководили поэт Светлана Макарьина, поэт и журналист радио «Поморье» Наталья Леонович (г. Архангельск), журналист и автор-исполнитель Елена Гудкова (г. Санкт-Петербург).В Библиотеке им. Ф.А. Абрамова состоялись литературные встречи поэтов Архангельской области «Север один на всех…». Прозвучали стихи, проза и песни под гитару в исполнении участников литературных объединений «Лествица» (с. Карпогоры), «На розовом острове» (г. Северодвинск), «Литературная стихия» (г. Няндома) и ЛИТО «Творчество» (г. Архангельск). Во время встречи шла речь о проблемах развития и сотрудничестве современных литобъединений. Свое творчество представили самобытный автор Ольга Завьялова, руководитель литобъединения «Творчество» Татьяна Рудная, поэт Светлана Макарьина и автор-исполнитель Игорь Сизов. Прозвучали стихи Натальи Леонович и песни под гитару талантливого автора-исполнителя, автора и ведущей телепрограммы «Барды on-line» Елены Гудковой, которая сразу же покорила сердца слушателей.Также литературные объединения приняли участие в работе творческой площадки «Поэтические ступени» и ночном концерте «Накануне Петрова!». Не менее интересно прошло фестивальное шествие творческих делегаций и гостей.Участниками фестиваля стали талантливые авторы-исполнители и музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, села Карпогоры и различных районов Архангельской области. Среди них – баянист Игорь Шипков (Санкт-Петербург), певица Ангелина Василевская (г. Москва), талантливые авторы-исполнители Наталья Астраханцева и Валерий Егоров (Санкт-Петербург), вокальный ансамбль «Жданушки» (Вилегодский район), ансамбль «Земляки» и шоу-группа «Неизвестный композитор» (г. Архангельск). Особое очарование празднику придают сохранившиеся обряды и фольклорные традиции, красота северной природы, добрые, открытые для прекрасного души пинежан.Отрадно, что Карпогорская библиотека им. Ф.А. Абрамова реализует проект «Литературные аккорды», рассчитанный на широкую аудиторию. Этот проект направлен на привлечение внимания к творчеству северных поэтов. В рамках проекта свое творчество пинежанам представили поэт и радиожурналист Наталья Леонович, поэт и прозаик Игорь Гуревич, автор-исполнитель Марина Зарубина, поэт Светлана Макарьина и автор-исполнитель Игорь Сизов. Яркие встречи проходят не только в Карпогорской библиотеке, но и других библиотеках Пинежского района.Литературное объединение «Творчество» благодарит Светлану Летавину, организаторов фестиваля и коллектив Карпогорской библиотеки за яркую, насыщенную программу праздника, гостеприимство, возможность творческого роста, общение с талантливыми и близкими по духу людьми!