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Юнармия Архангельской области пополнилась новыми участниками

вчера 15:29
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В День танкиста, который Архангельск вместе со всей страной отмечал 10 сентября, ученики 10-ой школы приняли клятву юнармейца.
 
 
 
 
 
 
 
 
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В рамках праздничной программы, посвященной Дню танкиста, возле Центра "Патриот" состоялась торжественная церемония присяги юнармейцев - к движению присоединились ученики 10-ой школы.

Руководителем нового отряда стал Андрей Олегович Коноплев - воспитатель кадетских классов МБОУ СШ №10. Поздравили юнармейцев и вручили шевроны почетные гости.

Также на протяжении всего праздника работали разнообразные площадки, в том числе выставка касок юнармейского отряда ВПК "Орден".
Автор: Orden
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