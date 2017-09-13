Юнармия Архангельской области пополнилась новыми участниками
вчера 15:29
123
0
В День танкиста, который Архангельск вместе со всей страной отмечал 10 сентября, ученики 10-ой школы приняли клятву юнармейца.
В рамках праздничной программы, посвященной Дню танкиста, возле Центра "Патриот" состоялась торжественная церемония присяги юнармейцев - к движению присоединились ученики 10-ой школы.
Руководителем нового отряда стал Андрей Олегович Коноплев - воспитатель кадетских классов МБОУ СШ №10. Поздравили юнармейцев и вручили шевроны почетные гости.
Также на протяжении всего праздника работали разнообразные площадки, в том числе выставка касок юнармейского отряда ВПК "Орден".