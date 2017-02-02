Архангельск: Новости компаний

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Юноши и девушки учились понимать друг друга

В областном «Центре поддержки молодой семьи» состоялся бесплатный семинар-тренинг «Мужчина и женщина», в котором приняли участие молодые люди до 30 лет. 

В ходе занятий юноши и девушки узнали о мужской и женской энергетике, проанализировали свой прошлый опыт, осознали причины разногласий с близкими людьми, научились строить открытые отношения с партнёрами. 

«На тренинге я узнал, в чем предназначение мужчины и женщины, понял, как создаются благоприятные условия для формирования крепкой и счастливой семьи», - отметил один из участников тренинга. 

Следующий тренинг пройдет 2 февраля. Записаться на занятия можно по телефонам: 8(8182) 211-744, 8 911 670 5353. Адрес центра - улица Шубина, дом 9 («Дом молодежи»).
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автор: Вера Л.
просмотров: 65
дата: 02.02.17 | 13:04
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