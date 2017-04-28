Архангельск: Новости компаний

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Юные новодвинские исследователи собрались на познавательную конференцию

Накануне в Доме детского творчества Новодвинска прошла третья исследовательская конференция детей дошкольного возраста «Мои первые исследования».
Мероприятие проводится Домом детского творчества один раз в два года и собирает в своих секциях юных исследователей по различным тематикам. В этот раз в проектной деятельности приняли участие 29 воспитанников дошкольных образовательных организаций города.

Совместно с педагогами и родителями каждый из них представил на суд жюри научную работу по выбранной тематике.

Участники были разделены на четыре секции - «Окружающий мир», «В мире животных», «Мир открытий» и «Мир увлечений». 

Ребята самостоятельно защищали свои работы при помощи составленных взрослыми помощниками презентаций и наглядного материала. В итоге победителями конференции признаны:

- Алёна Татаринова, детский сад №12, тема исследования - «Взаимодействие соли и воды», руководители проекта - Анна Петрова и Юлия Невзорова;

- Виталина Скрылёва, детский сад №14, тема исследования - «Загадочная плесень», руководитель - Светлана Скрылёва;

- Илья Шубин, детский сад №26, тема исследования - «Секреты «Кока-колы», руководитель Марина Александрова;

- Алёна Анциферова, Дом детского творчества, тема исследования - «Глина и пластилин: в чём разница?», руководитель Маргарита Лукьяненко.
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автор: novadmin
просмотров: 11
дата: 28.04.17 | 09:53
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