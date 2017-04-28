Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Юные новодвинские исследователи собрались на познавательную конференцию Накануне в Доме детского творчества Новодвинска прошла третья исследовательская конференция детей дошкольного возраста «Мои первые исследования». Мероприятие проводится Домом детского творчества один раз в два года и собирает в своих секциях юных исследователей по различным тематикам. В этот раз в проектной деятельности приняли участие 29 воспитанников дошкольных образовательных организаций города.



Совместно с педагогами и родителями каждый из них представил на суд жюри научную работу по выбранной тематике.



Участники были разделены на четыре секции - «Окружающий мир», «В мире животных», «Мир открытий» и «Мир увлечений».



Ребята самостоятельно защищали свои работы при помощи составленных взрослыми помощниками презентаций и наглядного материала. В итоге победителями конференции признаны:



- Алёна Татаринова, детский сад №12, тема исследования - «Взаимодействие соли и воды», руководители проекта - Анна Петрова и Юлия Невзорова;



- Виталина Скрылёва, детский сад №14, тема исследования - «Загадочная плесень», руководитель - Светлана Скрылёва;



- Илья Шубин, детский сад №26, тема исследования - «Секреты «Кока-колы», руководитель Марина Александрова;



- Алёна Анциферова, Дом детского творчества, тема исследования - «Глина и пластилин: в чём разница?», руководитель Маргарита Лукьяненко. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 11

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть