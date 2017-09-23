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Юных архангельских книголюбов познакомили с творчеством молодого писателя

сегодня 22:50
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В День краеведческих знаний гостем городской детской библиотеки имени Коковина впервые стал молодой талантливый писатель Антон Шушарин. В Литературной гостиной прошла его встреча с юными читателями.
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Писателю нет ещё и тридцати. Его первое выступление в печати состоялось в 2010 году в журнале «Двина». Это был рассказ «Ангелы в ночи» - о работе «скорой помощи», где будущий автор проработал санитаром четыре года. В это время он и  начал писать прозу (что касается стихов, то они появились ещё в школьные годы, когда он сочинял тексты для группы «Роза ветров», где сам играл на ударной установке).

Антон Шушарин работал курьером и кровельщиком, получил диплом преподавателя социологии и философии, три года прослужил в колонии строгого режима, а в настоящее время является воспитателем Архангельской детской колонии. Сегодня Антон Шушарин – лауреат различных литературных премий, его произведения печатаются в русскоязычных изданиях Германии, Израиля, США.

Рассказы Антона Шушарина отражают его знание разных сторон жизни и многогранный опыт общения с людьми. Беседуя с подростками, писатель рассказал не только о том, как пришёл в литературу, но и о собственном понимании творчества и творческом процессе: как рождается рассказ, почему он пишет короткие рассказы, каким, по его мнению, должен быть язык произведения. «Всегда надо совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться», - убеждён Антон Шушарин.

С большим уважением молодой писатель говорил о своём учителе и старшем друге, главном редакторе журнала «Двина» М. К. Попове, который открыл его талант и помогает его росту. Антон Шушарин подарил библиотеке два экземпляра своего сборника «Ангелы в ночи», вышедшего в серии «Библиотека журнала «Двина» и объединившего все его рассказы, опубликованные в журнале.

Ребята слушали писателя, который легко нашёл с ними общий язык, с огромным интересом, задавали вопросы, фотографировались и долго не отпускали.

Надеемся, что за первой встречей с Антоном Шушариным последуют другие, тем более что он, как выяснилось, является дальним  родственником семьи Коковиных.

Автор: cbs
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