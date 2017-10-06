Юристы разъяснили ситуацию с получением ежемесячного пособия на ребенка в Поморье
сегодня 09:33
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На территории региона действует закон, который определяет меры социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Одной из таких мер является ежемесячное пособие на ребенка.
Для разъяснений по вопросу получения ежемесячного пособия на ребенка мы обратились к юристу Центра поддержки молодой семьи Чапуриной Алисе:
«Данное пособие выплачивается лицам, проживающим на территории нашей области. Размер ежемесячного пособия на ребенка в районах Крайнего Севера составляет 162,40 рубля, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 139,20 рублей. Отмечу, что на детей одиноких матерей размер выплаты увеличивается на 100 процентов, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих на 50 процентов. Право на такую поддержку имеет один из родителей на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет. Если ребенок учится в общеобразовательной организации, возраст увеличивается до 18 лет. При этом размер среднедушевого дохода не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в Архангельской области. Также в законе предусмотрено дополнительное ежемесячное пособие на второго и каждого следующего ребенка».
Напомним, что социальные пособия гражданам, имеющим детей, назначаются и выплачиваются государственными учреждениями социальной защиты населения Архангельской области по месту жительства.
С более подробной информацией о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка в Архангельской области можно ознакомиться, перейдя по
ссылке, или по телефону 28-69-40 – Чапурина Алиса.