Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события К 100-летию физика-ядерщика Евгения Забабахина в почтовое обращение вышла марка Сегодня Почта России провела спецгашение марки, посвященной 100-летию со дня рождения советского физика-ядерщика – академика Евгения Забабахина. В церемонии торжественного гашения почтовой марки на Моспочтамте приняли участие сын знаменитого ученого, продолживший династию физик Игорь Забабахин и заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Борис Водолага.



На почтовой марке изображен портрет Е.И. Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42х30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.



Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в городе Снежинске Челябинской области, где расположен названный его именем Российский федеральный ядерный центр.



Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — учёный физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.

Родился в Москве. В 1938 году поступил на физический факультет МГУ, в период Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. После войны продолжил учёбу в адъюнктуре, где защитил диссертацию на тему исследования процессов в сходящейся детонационной волне. Поскольку в это время проводились работы по созданию в СССР атомной бомбы, Е.И. Забабахин был направлен в Институт химической физики, а с весны 1948 года — в КБ-11 (ныне ВНИИЭФ в Сарове).



В 1949 году за участие в разработке первой советской атомной бомбы и успешное испытание Е.И. Забабахин был удостоен звания лауреата Сталинской премии II степени и ордена Ленина. В 1951 году за разработку и испытание бомбы улучшенной конструкции ему было присуждено звание лауреата Сталинской премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени.



В 1953 году за совершенствование физической схемы ядерных зарядов Евгений Иванович получил звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени, в 1958 году — звание лауреата Ленинской премии. В На почтовой марке изображен портрет Е.И. Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42х30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в городе Снежинске Челябинской области, где расположен названный его именем Российский федеральный ядерный центр.Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — учёный физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.Родился в Москве. В 1938 году поступил на физический факультет МГУ, в период Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. После войны продолжил учёбу в адъюнктуре, где защитил диссертацию на тему исследования процессов в сходящейся детонационной волне. Поскольку в это время проводились работы по созданию в СССР атомной бомбы, Е.И. Забабахин был направлен в Институт химической физики, а с весны 1948 года — в КБ-11 (ныне ВНИИЭФ в Сарове).В 1949 году за участие в разработке первой советской атомной бомбы и успешное испытание Е.И. Забабахин был удостоен звания лауреата Сталинской премии II степени и ордена Ленина. В 1951 году за разработку и испытание бомбы улучшенной конструкции ему было присуждено звание лауреата Сталинской премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени.В 1953 году за совершенствование физической схемы ядерных зарядов Евгений Иванович получил звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени, в 1958 году — звание лауреата Ленинской премии. В 1968 году его избирают действительным членом АН СССР. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: postarh просмотров: 84

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