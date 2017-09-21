К 100-летию со дня рождения Индиры Ганди вышла почтовая марка

На почтовой марке размером 30х42 мм номиналом 35 рублей, выпущенной тиражом 300 тысяч экземпляров, изображён портрет Индиры Ганди на фоне государственного флага Индии.



Памятная марка поступит в отделения Почты России по всей стране. В день выпуска ее можно погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамте Москвы (отделение 101000, ул. Мясницкая, д. 26).



Индира Ганди (1917–1984) — индийский государственный деятель, премьер-министр Индии в 1966–1977 и 1980–1984 гг. Родилась 19 ноября 1917 года в Аллахабаде, отец — первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру.



С 1955 года Индира Ганди — член Рабочего комитета и член Центральной избирательной комиссии Индийского национального конгресса (ИНК), председатель женской организации этой партии и член Центрального парламентского совета Всеиндийского комитета ИНК. В 1959–1960 гг. Ганди становится председателем ИНК. С 1966 по 1977 год она занимает пост премьер-министра Индии. Индира Ганди всегда проводила политику дружбы с СССР, часто посещала нашу страну.