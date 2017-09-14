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К 205-летию Бородинского сражения в Цигломенской библиотеке прошли часы истории

вчера 17:13
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На мероприятии присутствовали учащиеся старшего школьного возраста и клиенты Центра помощи опекаемым и подопечным.
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Во все века героизм воинов России был неотъемлемой частью величия нашего государства. Читатели с интересом слушали и смотрели видео-презентации о французском императоре Наполеоне I Бонапарте, армия которого без объявления войны вторглась в пределы Российской империи.

О тяжелых кровопролитных боях наших войск против захватчиков. О великом русском полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове, генерале Петре Ивановиче Багратионе, о многих других бесстрашных и отважных героях.

Особое внимание было уделено знаменитому Бородинскому сражению, которое состоялось 7 сентября 1812 года. О масштабах Бородинской битвы, количестве участников с обеих сторон, использованных орудиях, бесстрашных подвигах русских солдат, офицеров, генералов, об огромных потерях свидетельствуют материалы историков и воспоминания очевидцев и их потомков. Бородинское сражение было переломным этапом Отечественной войны 1812 года. Оно имело огромное международное значение. Оно сказалось на дальнейшей судьбе всей Европы. Ослабленный под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее поражение сначала в России, а затем и в Европе. Его империя распалась, а порабощенные им народы вновь обрели национальную независимость.

Мероприятия сопровождались чтением отрывков из книг, представленных на книжной выставке. Гостям библиотеки было предложено прочитать эти героические и познавательные произведения.

Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 47-89-78.
Автор: cbs
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