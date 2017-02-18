Архангельск: Новости компаний все фото (5)

фото, видео с места события К 40-летию Новодвинска - 40 добрых дел! Более 70 активных новодвинцев участвуют в городском форуме социальных инициатив, который проходил сегодня, 18 февраля, во Дворце Культуры АО «Быт». В числе участников форума представители трудового коллектива Архангельского ЦБК, молодежных советов Новодвинска и комбината, волонтерского отряда, общественных организаций, а также специалисты образования, культуры и администрации Новодвинска.



Напомним, что форум призван стать площадкой для выстраивания диалога между представителями власти, бизнеса и горожанами, а также для обсуждения новейших социальных технологий и механизмов благотворительной деятельности. Это сравнительно новый для Новодвинска формат городского события, где участники проводят время не только интересно, но и с пользой для себя и своего города.



В однодневной программе Городского форума предусмотрено три блока работы:

1. Анализ социальных городских проблем (игровая процедура «Диалог идей»)

2. Нетворкинг (установление личных связей) – интерактивное формирования "карты" человеческих и социальных ресурсов Новодвинска

3. Деловая игра «Свежий взгляд» - обучение логике социального проектирования на основе реальных социальных проблем Новодвинска.



Выявленные в ходе форума идеи лягут в основу проектов, которые впоследствии будут организационно, медийно, финансово поддержаны городской администрацией и ведущими предприятиями города.



Первые авторы идей и проектные команды получат экспертную поддержку (консультацию) со стороны специалистов по развитию арктических малых городов уже в воскресенье 19 февраля 2017 года.



Срок реализации проектов: февраль-октябрь 2017 года.



Автор программы: Юрий Тюшев (руководитель образовательного проекта «Санкт-Петербургская школа социального проектирования»), при участии Олега Марфина (Красноярск, центр поддержки местных сообществ «Развитие»). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 47

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