Архангельск: Новости компаний

Почти на 90 процентов планирует увеличить количество магазинов в России TOY. RU.

Несмотря на окончание новогодних каникул, магазин детских игрушек TOY.RU продолжает дарить жителям столицы праздничное настроение. Еще в преддверии Нового года по всей Москве были размещены яркие рекламные конструкции, которые украсили городские магистрали и улицы.

Поздравление от компании TOY. RU в лице очаровательной Снегурочки Алисы Александровны Лобановой можно и сейчас увидеть на Рублёвском шоссе, Кутузовском проспекте и Новом Арбате вблизи самих магистралей, а также на остановках городского транспорта. Яркое и красочное поздравление не остается не замеченным и сразу привлекает внимание, погружая горожан в сказочную атмосферу праздника, и дарит всем отличное настроение.

Сегодня TOY.RU насчитывает уже более 115 торговых точек по всей России. В магазинах так же, как и на сайте, представлены самые лучшие игрушки от популярных мировых производителей со всего мира. На полках вы всегда найдете всевозможные конструкторы, игровые наборы, большой выбор кукол для девочек, игрушечное оружие, мягкие игрушки, спортивные комплексы, развивающие и обучающие игрушки, настольные игры для всей семьи и даже электромобили!

Сеть активно растет и развивается, и к концу 2017 года компания запланировала увеличить число магазинов до 200.