Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
29.09.17
672
29.09.17
669
29.09.17
642
29.09.17
522
29.09.17
479
29.09.17
478
29.09.17
450
реклама
Новости компаний
30.09.17
71
30.09.17
69
30.09.17
69
30.09.17
65
30.09.17
63
30.09.17
62
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы

сегодня 12:34
74 0
Впервые в регионе к проектированию жилого комплекса был привлечен специалист из-за рубежа. Будущее творение финского зодчего Юкки Тикканена появится через несколько лет в Северодвинске.
 
 
 
 >
Вид новостройки ЖК «Нордика» в Северодвинске
Вид новостройки ЖК «Нордика» в Северодвинске
Стройплощадка ЖК «Нордика» в Северодвинске
Известного скандинавского градостроителя привлек к работам строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Жилой комплекс, получивший название «Нордика», должен по замыслу застройщика соединить в себе авторскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.

Новостройка ЖК «Нордика» состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-этажного здания и двухподъездного 9-этажного строения. Изюминкой проекта станет массивное витражное остекление лестничных клеток, подсвеченное в темное время суток. Еще одним принципиальным отличием от других подобных объектов в регионе станет расположение входных зон - с уровня земли, без лишних ступеней, с большими холлами. К слову, общественные функциональные зоны предусмотрены как внутри зданий, так и на придомовой территории. Это тоже задумка архитектора. 

Жилой комплекс, в котором запроектировано почти 400 квартир, возводится в спальном районе города коребелов, на ул. Победы. В рамках очередного, сентябрьского мониторнинга стройплощадок двух городов, Архангельска и Северодвинска, специалисты портала Новострой29.ру уже побывали на местности, чтобы оценить масштабы строительства. И первое, что предстало взору сотрудникам портала по недвижимости - говорящее само за себя ограждение стройки.

Ну, что сказать - творческий подход к делу чувствуется с самого начала. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Завершить возведение первой в регионе «зарубежной» новостройки планируется в 2020 году.

Новострой29.ру — это полная и актуальная информация по жилым новостройкам ключевых городов региона. Характеристики объектов, планировки, цены от застройщика, фотографии процесса строительства — все это доступно на специализированном сайте с 5-летней историей.
Автор: novostroy29
74 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский «Потешный двор» закроет летний сезон в первых числах октября
Новости компаний | Новости раздела
реклама
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
Впервые в регионе к проектированию жилого комплекса был привлечен специалист из-за рубежа. Будущее творение финского зодчего Юкки Тикканена появится через несколько лет в Северодвинске.
сегодня 12:34
75
 
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Для участников военно-патриотических объединений и спортивных секций прошло интересное знакомство с аэроходом - спасательным средством, которое может передвигаться по воде, льду и даже песку!
вчера 20:35
195
 
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
В сентябре в муниципальных библиотеках города Архангельска состоялись мероприятия в рамках цикла «Сентябрь – месяц просветительства», посвященные Дню знаний, Дню краеведческих знаний и 80-летию Архангельской области.
вчера 20:32
160
 
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
12 октября с 14 до 20 часов во всех структурных подразделениях, а также аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу пройдёт «День единого приема граждан».
вчера 20:30
198
 
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Получить информацию о размере или остатке материнского капитала и сформировать соответствующую справку можно онлайн – в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.
вчера 20:22
177
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080