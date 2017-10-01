К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
сегодня 12:34
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Впервые в регионе к проектированию жилого комплекса был привлечен специалист из-за рубежа. Будущее творение финского зодчего Юкки Тикканена появится через несколько лет в Северодвинске.
Известного скандинавского градостроителя привлек к работам строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Жилой комплекс, получивший название «Нордика», должен по замыслу застройщика соединить в себе авторскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
Новостройка
ЖК «Нордика» состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-этажного здания и двухподъездного 9-этажного строения. Изюминкой проекта станет массивное витражное остекление лестничных клеток, подсвеченное в темное время суток. Еще одним принципиальным отличием от других подобных объектов в регионе станет расположение входных зон - с уровня земли, без лишних ступеней, с большими холлами. К слову, общественные функциональные зоны предусмотрены как внутри зданий, так и на придомовой территории. Это тоже задумка архитектора.
Жилой комплекс, в котором запроектировано почти 400 квартир, возводится в спальном районе города коребелов, на ул. Победы. В рамках очередного, сентябрьского мониторнинга стройплощадок двух городов,
Архангельска и
Северодвинска, специалисты портала Новострой29.ру уже побывали на местности, чтобы оценить масштабы строительства. И первое, что предстало взору сотрудникам портала по недвижимости - говорящее само за себя ограждение стройки.
Ну, что сказать - творческий подход к делу чувствуется с самого начала. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Завершить возведение первой в регионе «зарубежной» новостройки планируется в 2020 году.
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