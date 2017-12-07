Качество работы многофункциональных центров оценили получатели услуг Росреестра
вчера 22:53
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Филиалом Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведен опрос получателей услуг Росреестра по качеству обслуживания в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Участникам опроса было предложено заполнить бланки анкет и оценить качество предоставления услуг Росреестра в МФЦ по нескольким критериям.
Как показал проведенный опрос, большинство заявителей, обратившихся в МФЦ за услугами Росреестра, остались довольными качеством обслуживания в офисах центров. Вежливость и компетентность сотрудников, взаимодействующих с заявителями, получили оценку 4,9 балла по пятибалльной шкале. Комфортность условий в офисах МФЦ участники опроса также оценили в 4,9 балла. Анкетирование также показало, что время ожидания в очереди за предоставлением услуг в МФЦ в большинстве случаев не превышает десяти минут, и оценка по данному критерию составила 4,8 балла.
Филиал тесно взаимодействует с представителями МФЦ в вопросах, направленных на повышение качества предоставления услуг Росреестра в офисах многофункциональных центров, благодаря чему взаимодействие Росреестра с населением становится проще и удобнее.
Найти ближайший офис МФЦ и узнать график его работы можно на официальном
сайте Росреестра, воспользовавшись электронным сервисом «Офисы и приёмные. Предварительная запись на прием», а также на официальных сайтах МФЦ по
Архангельской области и по
Ненецкому автономному округу.