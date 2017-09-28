Кадастровая палата осуществляет выездной прием документов
сегодня 14:59
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Филиал оказывает услугу по выезду к заявителям с целью приема и доставки документов на возмездной и безвозмездной основе.
На возмездной основе Филиал оказывает услугу по выезду к заявителям с целью приема запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов.
Кроме того, оказываются возмездные услуги по курьерской доставке заявителям документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.
На безвозмездной основе Филиал оказывает услугу по выезду к ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, с целью приема заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и курьерской доставке документов по результатам рассмотрения указанных заявлений и запросов.
Безвозмездная услуга оказывается при предъявлении документов, выданных в установленном порядке, в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные заявители.
Услуга по выезду к заявителям осуществляется на территории города Архангельска, за исключением островных территорий.
Консультацию по вопросу получения указанных услуг можно получить:
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по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный);
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по телефону Филиала 8(8182)21-56-90;
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по адресу электронной почты E-mail: filial@29.kadastr.ru;
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лично в офисе Филиала, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.206, 3-й этаж зал приема.
Для того, чтобы пригласить специалиста Филиала на дом, заявителю достаточно любым удобным способом оставить заявку на получение выездной услуги. Работники Филиала в максимально короткий срок свяжутся с заявителем, согласуют дату и время визита.
Выездной прием делает государственные услуги максимально доступными, а их получение - удобным и быстрым.