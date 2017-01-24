Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Кадастровая палата отвечает на актуальные вопросы северян о стоимости недвижимости Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приводит ответы на наиболее задаваемые вопросы граждан, касающиеся определения стоимости объектов недвижимости. Вопрос:

Проведен ли перерасчет кадастровой стоимости объектов недвижимости по состоянию на 01 января 2014 года в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа?



Ответ:

Согласно статье 19 Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 №360-ФЗ) с 01 января 2017 года при определении налогооблагаемой базы должна использоваться кадастровая стоимость, которая действовала по состоянию на 01 января 2014 года.

Решение о применении такой кадастровой стоимости с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года должно быть принято высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 20 декабря 2016 года. В связи с тем, что на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа соответствующие решения не приняты, то и перерасчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ не производился.



Вопрос:

С какой даты применяется величина кадастровой стоимости объекта недвижимости, пересчитанная в результате исправления технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости?



Ответ:

В случае изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), сведения о данной кадастровой стоимости применяются с даты внесения в ЕГРН соответствующих сведений, содержавших техническую ошибку.



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