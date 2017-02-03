Архангельск: Новости компаний

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Кадастровая палата отвечает на вопросы граждан по доставке документов

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы граждан по доставке документов.
Вопрос:
Осуществляется ли с 01.01.2017 выездной прием заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав?
 
Ответ:
На сегодняшний день выездной прием заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав филиалами Кадастровой палаты (в том числе, филиалом Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) не осуществляется в связи с отсутствием утвержденного порядка организации такого приема, а также нормативных актов, устанавливающих размеры платы за осуществление государственной услуги.
 
Вопрос:
Осуществляется ли с 01.01.2017 выездной прием запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)?
 
Ответ:
С целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг специалисты филиала Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (филиал Кадастровой палаты) оказывают услугу по выезду  к заявителям.

Предоставление услуги осуществляется за плату. Бесплатно услуга оказывается в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке.

Для того чтобы пригласить специалиста, достаточно позвонить по телефонам: (8182) 21-56-90, (8182) 28-66-71, 8-800-100-34-34 (телефон Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра). Специалисты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с вами, чтобы согласовать дату и время визита.
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 32
дата: 03.02.17 | 12:35
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