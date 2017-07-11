Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.07.17
711
09.07.17
682
09.07.17
527
10.07.17
505
10.07.17
457
09.07.17
443
10.07.17
409
реклама
реклама
Новости компаний
10.07.17
147
10.07.17
145
10.07.17
139
10.07.17
134
10.07.17
128
10.07.17
126
10.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Кадастровая палата отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости

сегодня 16:39
41 0
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы, связанные с получением сведений ЕГРН об объекте недвижимости
 >
Каким иным способом можно получить информацию о выданных сведениях из ЕГРН по объекту недвижимости, собственником которого я явлюсь?
Согласно Приказу Министерства экономического развития №968 от 23.12.2015 орган регистрации прав может выдавать правообладателю объекта недвижимости справку о лицах, получивших сведения о его объекте недвижимого имущества. Информированность собственника о лицах, которые заинтересованы в его объекте недвижимости, и уже запрашивали общедоступные сведения о зарегистрированных правах на этот объект, является одной из предупредительных мер по защите своего имущества.
 
Какую информацию можно получить из справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости?
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития №378 от 20.06.2016 из справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, собственник получит информацию обо всех лицах (физических лицах, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной власти), которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и исходящий номер такого документа.
Данные о лице, получившем сведения об объекте недвижимости, будут состоять из информации:
а) о физическом лице - фамилия, имя, отчество;
б) о юридическом лице, об органе государственной власти, органе местного самоуправления - его полное наименование;
в) о должностном лице органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного государственного органа - фамилия, инициалы, полное наименование должности, включая наименование соответствующего органа.
Следует иметь в виду, что в справке о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
 
Может ли собственник объекта недвижимости ограничить возможность другим лицам запрашивать сведения по его объекту недвижимости?
Согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 13.07.2015 сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен Федеральным законом), и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Таким образом, правообладатель объекта недвижимости, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРН, не вправе запретить другим лицам подавать запросы о предоставлении сведений по его объекту недвижимого имущества. 
 
Автор: fkprosreestr29
41 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
Новости компаний | Новости раздела
 
AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления
AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления
С 10 августа 2017 года вводится обязательная маркировка всех почтовых отправлений штрих-кодами.
сегодня 16:40
43
 
Кадастровая палата отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости
Кадастровая палата отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы, связанные с получением сведений ЕГРН об объекте недвижимости
сегодня 16:39
42
 
В Новодвинске подведены первые итоги эксперимента по раздельному сбору мусора
В Новодвинске подведены первые итоги эксперимента по раздельному сбору мусора
Работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в городе бумажников началась 2 мая. На сегодняшний день во дворах и местах общего пользования установлено 32 контейнера. До конца года их количество планируется увеличить до 50-ти.
сегодня 16:39
40
 
Бизнес-омбудсмен и МФЦ: сотрудничество на благо предпринимателей Поморья
Бизнес-омбудсмен и МФЦ: сотрудничество на благо предпринимателей Поморья
Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и и.о. директора ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр» Дмитрий Баландин обсудили взаимодействие по работе с предпринимательским сообществом.
сегодня 16:39
42
 
Оспаривание кадастровой стоимости юридическими лицами в судебном порядке
Оспаривание кадастровой стоимости юридическими лицами в судебном порядке
Оспорить кадастровую стоимость юридическое лицо может в административном порядке в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
сегодня 12:34
80
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080