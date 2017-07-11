Кадастровая палата отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости

Согласно Приказу Министерства экономического развития №968 от 23.12.2015 орган регистрации прав может выдавать правообладателю объекта недвижимости справку о лицах, получивших сведения о его объекте недвижимого имущества. Информированность собственника о лицах, которые заинтересованы в его объекте недвижимости, и уже запрашивали общедоступные сведения о зарегистрированных правах на этот объект, является одной из предупредительных мер по защите своего имущества.В соответствии с Приказом Министерства экономического развития №378 от 20.06.2016 из справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, собственник получит информацию обо всех лицах (физических лицах, юридических лицах, органах местного самоуправления, органах государственной власти), которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и исходящий номер такого документа.Данные о лице, получившем сведения об объекте недвижимости, будут состоять из информации:а) о физическом лице - фамилия, имя, отчество;б) о юридическом лице, об органе государственной власти, органе местного самоуправления - его полное наименование;в) о должностном лице органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного государственного органа - фамилия, инициалы, полное наименование должности, включая наименование соответствующего органа.Следует иметь в виду, что в справке о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества не будет указана информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.Согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 13.07.2015 сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым ограничен Федеральным законом), и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Таким образом, правообладатель объекта недвижимости, право собственности которого зарегистрировано в ЕГРН, не вправе запретить другим лицам подавать запросы о предоставлении сведений по его объекту недвижимого имущества.