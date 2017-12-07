Кадастровая палата ответит на вопросы граждан по телефону горячей линии

13 декабря в Кадастровой палате по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты филиала в рамках горячей телефонной линии ответят на интересующие граждан вопросы, в том числе, расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением о государственном кадастровом учете, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления. Кроме того, специалисты филиала разъяснят порядок формирования запросов и заявлений посредством официального сайта Росреестра.Ждем Ваших звонков 13 декабря 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону (8182) 211815.