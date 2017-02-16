Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Кадастровая палата подвела итоги работы за 2016 год Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подвел итоги работы за 2016 год. До 01.01.2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществлял полномочия по кадастровому учету недвижимого имущества и предоставлению сведений об объектах недвижимости.



В 2016 году на бесплатной основе филиалом предоставлено 246237 сведений государственного кадастра недвижимости, что на 11% больше, чем в 2015 году. Сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на бесплатной основе предоставлено 183667, что на 99% больше, чем в 2015 году.



Отмечен рост количества запросов, направленных в филиал федеральными и региональными органами государственной власти в электронном виде.



Количество зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и земельных участков, учтенных филиалом в 2016 году на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 13002 и составило 1229731 объект. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 35

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть