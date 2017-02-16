наверх
Новости Архангельска
16 февраля, четверг 12:03
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Кадастровая палата подвела итоги работы за 2016 год

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подвел итоги работы за 2016 год.
До 01.01.2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществлял полномочия по кадастровому учету недвижимого имущества и предоставлению сведений об объектах недвижимости.

В 2016 году на бесплатной основе филиалом предоставлено 246237 сведений государственного кадастра недвижимости, что на 11% больше, чем в 2015 году. Сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на бесплатной основе предоставлено 183667, что на 99% больше, чем в 2015 году.

Отмечен рост количества запросов, направленных в филиал федеральными и региональными органами государственной власти в электронном виде.

Количество зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и земельных участков, учтенных филиалом в 2016 году на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 13002 и составило 1229731 объект.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: fkprosreestr29
просмотров: 35
дата: 16.02.17 | 11:00
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080