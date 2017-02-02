Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангельские кадастровики расскажут об изменениях в законодательстве Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приглашает на лекцию по теме: «Изменения действующего законодательства в сфере имущественных отношений». 28 февраля 2017 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 206, каб. 601 на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



Специалисты кадастровой палаты расскажут об изменениях действующего законодательства в сфере имущественных отношений. На лекции также будут рассмотрены вопросы внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, основания и сроки приостановления кадастрового учета и регистрации прав.



Для участия в лекции необходимо направить Заявку на участие в срок до 15.02.2017 г. на адрес электронной почты (fgbu29@29.kadastr.ru) или по факсу (8182) 21-18-07 с пометкой «Услуга по проведению лекции».



Стоимость участия в мероприятии 1200 рублей на одного слушателя (в том числе НДС).

С более подробной информацией об участии в лекции и рассматриваемых на ней вопросах можно ознакомиться на странице филиала в . Лекция состоитсяпо адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 206, каб. 601 на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.Специалисты кадастровой палаты расскажут об изменениях действующего законодательства в сфере имущественных отношений. На лекции также будут рассмотрены вопросы внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, основания и сроки приостановления кадастрового учета и регистрации прав.Для участия в лекции необходимо направить Заявку на участие в срок до. на адрес электронной почты (fgbu29@29.kadastr.ru) или по факсу (с пометкой «Услуга по проведению лекции».Стоимость участия в мероприятии 1200 рублей на одного слушателя (в том числе НДС).С более подробной информацией об участии в лекции и рассматриваемых на ней вопросах можно ознакомиться социальной сети Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 81

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