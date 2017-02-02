Архангельск: Новости компаний

Лекция состоится 28 февраля 2017 года с 10.00 до 12.00 часов
по адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 206, каб. 601 на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Специалисты кадастровой палаты расскажут об изменениях действующего законодательства в сфере имущественных отношений. На лекции также будут рассмотрены вопросы внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, основания и сроки приостановления кадастрового учета и регистрации прав.
Для участия в лекции необходимо направить Заявку на участие в срок до 15.02.2017 г
. на адрес электронной почты (fgbu29@29.kadastr.ru)
или по факсу (8182) 21-18-07
с пометкой «Услуга по проведению лекции».
Стоимость участия в мероприятии 1200 рублей на одного слушателя (в том числе НДС).
С более подробной информацией об участии в лекции и рассматриваемых на ней вопросах можно ознакомиться на странице филиала
в
социальной сети.