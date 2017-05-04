Архангельск: Новости компаний

20 мая 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу примет участие в выставке «Недвижимость. Моё жилье 2017»
В период работы выставки граждане смогут получить бесплатную консультацию у специалистов филиала по вопросам кадастрового учета объектов недвижимости и получения сведений о них.
Посетителям мероприятия будет предоставлена возможность познакомиться с электронными услугами Росреестра. Специалисты филиала расскажут, как подать документы на регистрацию объектов недвижимости с помощью электронных сервисов Росреестра, а также о том, как получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
В рамках мероприятий сотрудники филиала проконсультируют всех желающих 20 мая 2017 года (суббота) с 10 до 17 часов по адресу: г. Северодвинск, пр. Ленина, 14, Дом Корабела (ДК Ленком).