Архангельск: Новости компаний

Кадастровой палатой по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведен семинар по вопросам кадастрового учета отдельных типов сооружений.
20 декабря 2016 года представителями филиала Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведен семинар по вопросам кадастрового учета отдельных типов сооружений (линейных, в том числе наземно-подземных) и земельных участков, на которых расположены такие сооружения.
С докладами выступили начальник отдела обеспечения ведения кадастра Анна Маслий, заместитель начальника отдела кадастрового учета №1 Мария Володина и инженер I категории отдела кадастрового учета №2 Анастасия Пятунина.
Участники мероприятия получили подробную информацию об особенностях подготовки документов, необходимых для осуществления кадастрового учета линейных сооружений, а также земельных участков, на которых расположены такие сооружения. Слушателям рассказали о документах, на основании которых могут быть подготовлены технические и межевые планы.
Также в ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы кадастрового учета линейных объектов недвижимости, в том числе линейных сооружений, расположенных на территории нескольких кадастровых округов. Особое внимание было обращено на основные причины приостановления и отказа в осуществлении кадастрового учета.