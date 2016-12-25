Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Кадастровики рассказали специалистам об особенностях учета отдельных видов объектов Кадастровой палатой по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведен семинар по вопросам кадастрового учета отдельных типов сооружений. 20 декабря 2016 года представителями филиала Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведен семинар по вопросам кадастрового учета отдельных типов сооружений (линейных, в том числе наземно-подземных) и земельных участков, на которых расположены такие сооружения.



С докладами выступили начальник отдела обеспечения ведения кадастра Анна Маслий, заместитель начальника отдела кадастрового учета №1 Мария Володина и инженер I категории отдела кадастрового учета №2 Анастасия Пятунина.



Участники мероприятия получили подробную информацию об особенностях подготовки документов, необходимых для осуществления кадастрового учета линейных сооружений, а также земельных участков, на которых расположены такие сооружения. Слушателям рассказали о документах, на основании которых могут быть подготовлены технические и межевые планы.



Также в ходе данного мероприятия были рассмотрены вопросы кадастрового учета линейных объектов недвижимости, в том числе линейных сооружений, расположенных на территории нескольких кадастровых округов. Особое внимание было обращено на основные причины приостановления и отказа в осуществлении кадастрового учета. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 26

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