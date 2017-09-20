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Как научить ребенка общаться на английском языке?

сегодня 20:30
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Если у Вас есть дети, то ответьте на вопрос: хотите ли Вы, чтобы они говорили по-английски хорошо?
 
 
 
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Если Вы ответили «да», то, к сожалению, школа скорее научит Вашего ребенка не любить английский язык, чем на нем общаться. А от умения говорить на английском уже сейчас зависит уровень жизни и счастья.

Не верите? Сравните: моряк со знанием языка в международной компании и работник на речном судне без знания английского живут одинаково?

Можно начать искать курсы, репетиторов, «развивашки», хотя это зачастую долго, дорого и неэффективно.

А Ваш ребенок уже говорит/понимает по-русски? А кто его научил? Репетитор? Конечно, нет. И ни на какие курсы русского языка Вы его не водили. Правила грамматики изучаются только в школе, хотя дети умеют говорить и понимать задолго до школьной скамьи. А как Вам это удалось? Это произошло почти само собой, верно? Каким-то естественным путём. И - о, чудеса! – всё получилось! Вы – лучший учитель своему ребенку.

Английский – это тоже средство общения, как и русский, не более. К тому же, он проще. Значит, Вы можете сами научить своё чадо общаться по-английски, не заставляя его учиться по расписанию, когда он или она, возможно, лучше бы погулял(а), поиграл(а) или поспал(а).

Вы можете сейчас сказать что-то вроде: «Ага, но мне не хватает своих знаний английского, чтобы так же легко общаться с малышом на этом языке».

А вот это как раз моя работа, и для этого есть технология.

О том, как обучать своего ребенка английскому легко и просто, без усилий и дополнительного времени, Вы узнаете на мастер-классе «Секреты легкого обучения английскому».

При записи по телефону 89009112828 участие бесплатное. Ближайший мастер-класс состоится 27 сентября (среда) в 19 часов. Чтобы узнать больше, загляните сюда.

Мастер-класс проведет Евгения Буланова (преподает английский язык профессионально 13 лет, говорит на английском с 5 лет, работала в школах английского языка Архангельска, Москвы, Краснодара и Улан-Батора, у нее есть сын, которому 1 год и 8 месяцев, и он уже может общаться по-английски).

Запишитесь на мастер-класс по тел. 89009112828 прямо сейчас и участвуйте в нем бесплатно.
Первым трем записавшимся БОНУС.

Нет, Вам не поздно начинать. И да, у Вас есть способности.
Автор: JohnBull
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