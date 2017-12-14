Каждый собственник может защитить свою недвижимость
вчера 23:05
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Региональное Управления Росреестра предлагает надежный способ защиты собственности от мошенников, действующих по поддельным доверенностям.
Каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.
При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом.
Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра (сервис расположен на главной странице
сайта ведомства.
Можно обратиться лично в любой офис МФЦ (независимо от региона нахождения недвижимости). Например, гражданин владеет квартирой в Вологде, но проживает в Архангельске. В этом случае он может установить запрет на распоряжение своим имуществом прямо из Архангельска, не выезжая в Вологду.
С начала года в региональное Управление Росреестра поступило 686 заявлений о невозможности регистрации без личного участия.
Эти меры позволяют поставить барьер для мошенников, которые действуют по поддельным доверенностям. Задуматься о подаче такого заявления следует, если вы часто или надолго уезжаете, потеряли документы, находитесь в преклонном возрасте или враждуете с родственниками. Услуга бесплатная.